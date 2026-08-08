Расследование: Инфантино выплатил бывшей возлюбленной крупную компенсацию из средств УЕФА!

·81·Спорт
Расследование: Инфантино выплатил бывшей возлюбленной крупную компенсацию из средств УЕФА!

Стало известно, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в годы работы в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оказался в центре крупного финансового и дисциплинарного скандала. Расследование об этом опубликовало влиятельное британское издание Те Телеграф.

По имеющимся данным, во время работы в УЕФА Инфантино обеспечил выплату своей бывшей возлюбленной крупной компенсации за счет средств организации, а также оплату ее дорогостоящего обучения.

Резкий карьерный взлет и недовольство Мишеля Платини

Как сообщает источник, женщина первоначально работала в обычной административной структуре УЕФА. После начала романтических отношений с Инфантино в ее карьере произошел резкий взлет:

  • Должность и зарплата: Женщина была назначена на руководящую должность, а ее годовая зарплата была увеличена на 30 процентов — до 160 тысяч швейцарских франков.

  • Вмешательство Платини: Тогдашний президент УЕФА Мишель Платини был крайне недоволен этими неподобающими отношениями и сложившейся ситуацией внутри организации.

В итоге, чтобы предотвратить конфликт интересов, было принято решение прекратить работу сотрудницы в УЕФА и выплатить ей крупную компенсацию.

Компенсация и программа МБА стоимостью 45 тысяч фунтов

Бывшие коллеги нынешнего руководителя ФИФА сообщили источнику, что сумма компенсации, выплаченной женщине, составляла как минимум «шестизначную сумму» (сотни тысяч франков или евро).

Кроме того, УЕФА взял на себя расходы на обучение этой сотрудницы в престижной программе МБА (магистр делового администрирования) стоимостью 45 тысяч фунтов стерлингов в год.

УЕФА подтвердил обвинения: «Правила были ужесточены»

Руководство УЕФА официально подтвердило факт осуществления этих финансовых выплат и заявило, что было осведомлено о сообщениях о близких отношениях сотрудницы организации с Джанни Инфантино.

Представители федерации подчеркнули, что после этого инцидента внутренние корпоративные правила были дополнительно ужесточены, чтобы соответствовать современным стандартам международных организаций и не допускать конфликтов интересов.

Для справки:

Джанни Инфантино работал в УЕФА с августа 2000 года по 2016 год. В 2009–2016 годах он занимал должность генерального секретаря организации. В феврале 2016 года он был избран президентом ФИФА.

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Джанни ИнфантиноФИФАУЕФАМишель ПлатиниThe Telegraph
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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