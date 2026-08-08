Готовится законопроект о продаже зданий школ и больниц

Социал-демократическая партия «Adolat» предложила запретить продажу, приватизацию или отчуждение в иной форме земельных участков и зданий, принадлежащих образовательным и медицинским учреждениям.

Партия объясняет эту инициативу тем, что в стране, где сохраняется высокий спрос на школы и детские сады, земли образовательных и медицинских объектов выставляются на торги. Особенно в столице, где стоимость земли высока, подобные случаи вызывают общественное обсуждение.

В качестве примера приводится здание школы №243 в городе Toshkent, проданное в 2020 году без аукциона, а также бывший медицинский колледж имени Borovskiy и здания и земельные участки университета имени Nizomiy, выставленные на электронные торги.

По мнению партии «Adolat», это могут быть лишь видимые случаи. Неизвестно, сколько еще подобных объектов было выведено из баланса системы образования и здравоохранения в последние годы.

Партия сообщила, что в настоящее время разрабатывается законопроект, запрещающий продажу, приватизацию или отчуждение в иной форме земель и зданий образовательных и медицинских учреждений. Также предлагается установить ответственность за такие действия.

Кроме того, было отмечено, что правительство должно провести полную инвентаризацию всех объектов, выведенных в последние годы из баланса системы образования и здравоохранения. В случае выявления нарушений закона должны быть приняты соответствующие меры.

Если же здания и земельные участки были проданы с условием инвестирования, но обязательства не выполнены либо целевое назначение объекта изменено, предлагается возвращать такие здания и земельные участки государству.