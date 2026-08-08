Озодбек Назарбеков спел дуэтом по просьбе молодого творца (видео)

6 августа министр культуры Озодбек Назарбеков в рамках приема граждан выслушал обращения, предложения и инициативы 13 граждан.

Во время приема один из молодых творцов обратился к министру и спросил, может ли он свободно исполнять его песни. Озодбек Назарбеков поддержал молодого певца и отметил, что тот может петь его песни где угодно.

«Продолжай петь мои песни, можешь даже выпустить клип», — подчеркнул министр.

После этого по просьбе молодого творца Озодбек Назарбеков исполнил с ним дуэт. Их совместное выступление стало одним из самых интересных моментов приема.

Дуэт министра и молодого певца также тепло встретили в социальных сетях. В комментариях пользователи похвалили Озодбека Назарбекова за поддержку молодого творца и выразили положительное мнение о нем.