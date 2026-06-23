Джон Терри недоволен руководством «Челси»: почему легендарный капитан остался без внимания?

Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри выразил сильное недовольство тем, что его кандидатура не была рассмотрена в период тренерского кризиса в команде в прошлом сезоне. Легендарный защитник расценивает решение руководства клуба как неуважение к себе. По его мнению, не было другого специалиста, который знал бы внутреннюю атмосферу команды и желания болельщиков лучше него. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно сообщению Goal.com, Терри в эфире программы Sports Uncensored не скрыл своего удивления тем, что руководство «Челси» назначило на пост временно исполняющего обязанности главного тренера тренера академии Каллума Макфарлейна. Джон Терри подчеркнул, что его богатый опыт и связи, сформированные с клубом за десятилетия, должны были сыграть решающую роль в такой ситуации.

Вопрос опыта и квалификации

За свою карьеру Джон Терри провел за «Челси» 717 матчей, в которых забил 67 голов. Он считается самым успешным капитаном в истории клуба. В его активе победы в Лиге чемпионов, пять титулов Премьер-лиги, Лига Европы и множество внутренних кубков. Именно эти факторы, по его мнению, должны были сделать его самым подходящим кандидатом для временного руководства.

«Когда клуб остался без тренера и руководство искало временного специалиста, ни в академии, ни в основной команде не было человека более квалифицированного, чем я. Я превосходил всех не только по документам, но и в понимании духа клуба», — отметил бывший футболист.

Терри напомнил, что принес большие жертвы ради своей тренерской карьеры. Он рассказал, что во время работы помощником Дина Смита в «Астон Вилле» жил вдали от семьи и потратил годы на получение всех необходимых тренерских лицензий. По его словам, владельцы клуба не оценили эти труды по достоинству.

Связь с болельщиками

По мнению Джона Терри, в таких больших клубах, как «Челси», при смене тренера крайне важно наладить коммуникацию с болельщиками. Он считает себя одним из самых уважаемых людей среди фанатов команды. «В тот трудный момент я лучше всех знал, что нужно болельщикам. Я был готов возглавить команду хотя бы на одну-две игры, чтобы дать фанатам те эмоции, которых они ждали», — говорит он.

Напомним, что в последние сезоны «Челси» не может достичь стабильности в вопросе смены тренеров. Игнорирование таких легенд клуба, как Джон Терри, вызывает дискуссии не только среди бывших игроков, но и среди экспертов. В частности, известный журналист Пирс Морган назвал отказ в кандидатуре Терри «оскорбительным решением».

В настоящее время «Челси» работает над новыми проектами, однако недовольство таких преданных кадров, как Джон Терри, свидетельствует о том, что в системе управления клубом все еще есть проблемы, требующие решения.