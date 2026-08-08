Отажонов получил титульный бой: соперник — представитель Таджикистана

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Отажонов получил титульный бой: соперник — представитель Таджикистана

Турнир ОКТАГОН 91, который состоится 5 сентября в Ташкенте, пополнился ещё одним принципиальным поединком. Лига объявила второй главный бой соревнования — ко-маин евент, в котором представитель Узбекистана Сухроббек Отажонов выйдет в октагон за чемпионским поясом.

Его соперником станет представитель Таджикистана Амирхон Атохонов. Таким образом, противостояние на «Хумо Арена» будет не обычным рейтинговым боем — победитель завоюет пояс ОКТАГОН.

Отажонов получил шанс побороться за чемпионство

Согласно анонсу лиги, Сухроббек Отажонов получил возможность укрепить свою высокую позицию в рейтинге весовой категории титульным боем.

В официальном профиле ОКТАГОН профессиональный рекорд 29-летнего узбекского бойца указан как 8 побед и 2 поражения. Три его победы одержаны сабмишном, ещё две — нокаутом или техническим нокаутом, а три — по решению судей. На сайте лиги Отажонов сейчас занимает второе место в весовой категории до 61,2 кг.

Эта статистика показывает, что Отажонов не ограничивается одним направлением: он способен завершить бой как в стойке, так и в партере.

Атохонов также не является лёгким соперником

Амирхон Атохонов — один из таджикских бойцов, накопивших значительный опыт в ОКТАГОН.

Официальный рекорд 28-летнего спортсмена составляет 6 побед, 3 поражения и 2 ничьи. Пять из его побед были одержаны по решению судей. Это говорит о способности Атохонова сохранять высокий темп на протяжении всей дистанции и склонности вести тактический бой.

Поэтому одной из главных задач Отажонова станет не позволить сопернику навязать свой темп.

К противостоянию Узбекистан — Таджикистан добавился пояс

Дополнительную интригу поединку придаёт тот факт, что за чемпионство сразятся представители двух соседних стран.

Поединки между бойцами из Узбекистана и Таджикистана на турнирах по ММА в Центральной Азии обычно вызывают большой интерес. На этот раз ставки ещё выше: по итогам возможного пятираундового противостояния определится новый чемпион.

Для Отажонова победа может стать одним из главных достижений в карьере. Атохонов же намерен победить бойца из страны-хозяйки в Ташкенте и увезти пояс в Таджикистан.

Отажонов получил титульный бой: соперник — представитель Таджикистана

ОКТАГОН 91 пройдёт на «Хумо Арена»

Лига ОКТАГОН подтвердила, что 91-й турнир состоится 5 сентября на «Хумо Арена» в Ташкенте. В кард турнира также вошли другие пары с участием бойцов из Узбекистана и Таджикистана.

Противостояние Отажонов — Атохонов назначено вторым главным боем вечера.

Теперь главная интрига заключается в одном: сможет ли Сухроббек Отажонов, который выйдет в октагон за поясом перед своими болельщиками, завоевать чемпионский титул в Ташкенте?

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Сухроббек ОтажоновАмирхон АтохоновТашкентХумо АренаОКТАГОН
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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