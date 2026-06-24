Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на чемпионатах мира

·192·Спорт
Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на чемпионатах мира

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионатах мира. Он забил два мяча в матче против Узбекистана, доведя свое количество голов на мундиалях до 10.

Таким образом, Роналду обошел Эйсебио, который долгое время занимал первое место. Легенда португальского футбола забил на чемпионатах мира в общей сложности 9 мячей.

На третьем месте в рейтинге находится Паулета с 4 голами. Жозе Аугусту, Гонсалу Рамуш и Жозе Торреш забили по три мяча.

Лучшие бомбардиры Португалии на чемпионатах мира:

• Криштиану Роналду — 10 голов
• Эйсебио — 9 голов
• Паулета — 4 гола
• Жозе Аугусту — 3 гола
• Гонсалу Рамуш — 3 гола
• Жозе Торреш — 3 гола

Оформив дубль в игре против Узбекистана, Роналду установил еще один рекорд в истории национальной сборной.

Криштиану РоналдуПортугалияУзбекистанЭйсебиоЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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