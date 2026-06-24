Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на чемпионатах мира
Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионатах мира. Он забил два мяча в матче против Узбекистана, доведя свое количество голов на мундиалях до 10.
Таким образом, Роналду обошел Эйсебио, который долгое время занимал первое место. Легенда португальского футбола забил на чемпионатах мира в общей сложности 9 мячей.
На третьем месте в рейтинге находится Паулета с 4 голами. Жозе Аугусту, Гонсалу Рамуш и Жозе Торреш забили по три мяча.
Лучшие бомбардиры Португалии на чемпионатах мира:
• Криштиану Роналду — 10 голов
• Эйсебио — 9 голов
• Паулета — 4 гола
• Жозе Аугусту — 3 гола
• Гонсалу Рамуш — 3 гола
• Жозе Торреш — 3 гола
Оформив дубль в игре против Узбекистана, Роналду установил еще один рекорд в истории национальной сборной.
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