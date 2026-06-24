Элдор Шомуродов: Мы извиняемся перед болельщиками за крупное поражение (видео)

Капитан сборной Узбекистана Элдор Шомуродов поделился своими мыслями после матча против Португалии во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

«Белые волки» уступили сильному сопернику со счетом 0:5. Шомуродов признал, что результат тяжелый, но подчеркнул, что футболисты выложились на поле на все сто.

«0:5 — это крупное поражение. Но мы отдали все свои силы», — сказал капитан национальной команды.

По его мнению, в игре против команды такого высокого уровня, как Португалия, где много игроков с выдающимся индивидуальным мастерством, одних лишь максимальных усилий может быть недостаточно.

В таких матчах команде также нужна удача. Футболисты Португалии способны воспользоваться любой мелкой ошибкой и решить исход встречи.

«В матче против такой сильной команды, как Португалия, может быть недостаточно даже полной самоотдачи. Должна сопутствовать удача, так как в составе соперника много индивидуально сильных игроков», — отметил Шомуродов.

Капитан сборной выразил понимание того, что крупное поражение тяжело воспринимается болельщиками, и извинился от имени всей команды.

«Мы извиняемся перед болельщиками за крупный счет в матче», — сказал нападающий.

Теперь сборная Узбекистана сосредоточит все свое внимание на матче против Демократической Республики Конго в заключительном туре группового этапа.

Шомуродов заявил, что команда хорошо подготовится к этому противостоянию и выйдет на поле только за победой.

«Мы постараемся хорошо подготовиться к игре с ДР Конго. Если все будет хорошо, выйдем на поле, чтобы победить их», — добавил он.

Матч против ДР Конго станет для Узбекистана последним и очень важным испытанием на мундиале. Наша национальная команда постарается одержать победу в этой встрече, чтобы порадовать болельщиков и достойно завершить турнир.