«Черный список» Моуринью: кто покинет «Реал» и кто неприкасаем?

·61·Спорт
«Черный список» Моуринью: кто покинет «Реал» и кто неприкасаем?

Жозе Моуринью, вернувшийся на пост главного тренера мадридского «Реала», начал масштабную чистку в команде. Известный инсайдер и журналист Марио Кортехана сообщает, что португальский специалист составил список футболистов, которые не вписываются в проект нового сезона и не имеют в клубе будущего.

В «королевском клубе» ожидается настоящая тактическая революция и процесс обновления состава. Итак, кто попал в планы «Особенного», а кто остался в тени?

«Большая чистка» на левом фланге обороны

Моуринью категорически не устраивает нынешняя линия левых защитников. Он разом вычеркнул из своих планов трех футболистов:

  • Ферлан Менди и Фран Гарсия — в новом сезоне Моуринью не намерен им доверять, и вероятность их выставления на трансфер очень высока.

  • Альваро Каррерас — он также не входит в основные планы тренера, однако шансы Каррераса остаться в Мадриде оцениваются несколько выше, чем у двух вышеупомянутых игроков.

Тренер не верит, но игроки не хотят уходить

Несмотря на то, что некоторые члены команды не смогли завоевать доверие Моуринью, они даже не задумываются о том, чтобы покинуть «Сантьяго Бернабеу»:

  • Рауль Асенсио: Центральный защитник исчерпал лимит доверия португальского специалиста. Однако сам футболист хочет остаться в клубе и бороться за свою позицию.

  • Эдуардо Камавинга: Французская звезда также не смогла полностью убедить Моуринью. Тем не менее, Камавинга не намерен менять команду и хочет испытать удачу в Мадриде.

Трансферные бомбы: на Чуамени есть покупатель, а Вальверде «неприкасаем»

В линии полузащиты ситуация принимает еще более интересный оборот.

Трансфер еще одного представителя Франции, Орельена Чуамени, категорически не отрицается. Если поступит выгодное предложение, клуб может его отпустить. В настоящее время английский «Манчестер Юнайтед» проявляет серьезный интерес к трансферу Чуамени.

Однако в команде есть один футболист, чей уход даже не обсуждается. Это — Федерико Вальверде. Уругвайский полузащитник объявлен абсолютно неприкасаемым игроком для нового «Реала», и вопрос о его продаже вообще не стоит на повестке дня.

Текущий статус игроков в проекте Моуринью:

Футболист

Позиция

Решение тренера / Текущий статус

Федерико Вальверде

Полузащитник

Неприкасаем! Трансфер запрещен.

Эдуардо Камавинга

Полузащитник

Доверие низкое, но игрок не хочет уходить.

Орельен Чуамени

Полузащитник

Может быть продан. «Манчестер Юнайтед» — серьезный претендент.

Ферлан Менди

Левый защитник

Не в планах, будет выставлен на трансфер.

Фран Гарсия

Левый защитник

Не в планах, будет выставлен на трансфер.

Альваро Каррерас

Левый защитник

Не в планах, но шансы остаться выше, чем у остальных.

Рауль Асенсио

Центральный защитник

Доверия нет, но не хочет покидать клуб.

Руководство «Реал Мадрида» планирует быть очень активным в летнее трансферное окно, чтобы удовлетворить требования Жозе Моуринью и обновить состав. Посмотрим, сможет ли «Особенный» собрать чемпионский состав своей мечты?

Жозе МоуриньюРеал МадридЭдуардо КамавингаОрельен ТчуамениМанчестер Юнайтед
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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