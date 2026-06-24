Матч Узбекистан — ДР Конго обслужит известный европейский арбитр

·1·Спорт
Матч Узбекистан — ДР Конго обслужит известный европейский арбитр

Сборная Узбекистана, которая готовится достойно завершить свой исторический путь на чемпионате мира, выложиться на полную и одержать победу ради болельщиков, в последнем, 3-м туре группового этапа выйдет на поле против Демократической Республики Конго.

ФИФА объявила имена судейской бригады, которая будет обслуживать этот матч. Согласно заявлению, поединок в Атланте доверили опытному немецкому арбитру, который неоднократно давал уроки звездам европейского футбола.

Немецкий порядок на поле: главный арбитр — Феликс Цвайер!

В качестве главного судьи матча будет выступать немец Феликс Цвайер Цвайер пользуется огромным авторитетом в мире футбола и считается одним из самых надежных рефери ФИФА.

Болельщики хорошо знают его по матчам чемпионатов Европы (Евро), самым напряженным играм Лиги чемпионов, а также принципиальным встречам квалификации чемпионата мира. Таким образом, проблем с контролем над игрой и обеспечением справедливости на поле быть не должно.

Ознакомьтесь с полным составом судейской бригады:

На поле Феликсу Цвайеру будут помогать опытные коллеги из Германии и Испании:

  • Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

  • Боковые арбитры: Роберт Кемптер и Кристиан Дисс (Германия)

  • Четвертый официальный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

  • Запасной арбитр: Диего Санчес (Испания)

Где и когда состоится матч?

Финальный аккорд группового этапа между сборными Узбекистана и ДР Конго прозвучит на территории США.

Место проведения: США, город Атланта, великолепный «Атланта Стэдиум»

Обратный отсчет пошел: 28 июня

Напоминаем, что эта игра станет заключительным матчем сборной Узбекистана на групповом этапе ЧМ-2026. Верим, что после первых неудач наши парни проявят всё свое мастерство в этой встрече и попрощаются с турниром с высоко поднятой головой. Вперед, парни!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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