Матч Португалия — Узбекистан стал одним из самых посещаемых тура

·6·Спорт
Матч Португалия — Узбекистан стал одним из самых посещаемых тура

Встреча сборных Португалии и Узбекистана во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года вошла в десятку самых посещаемых матчей тура.

Поединок, прошедший на арене «NRG Stadium» в Хьюстоне, собрал 68 777 зрителей на трибунах. Этот результат позволил матчу Португалия — Узбекистан занять седьмое место в списке самых посещаемых игр второго тура.

Самая большая аудитория во втором туре была зафиксирована на матче сборных Норвегии и Сенегала. Эту встречу со стадиона посмотрели 80 663 болельщика.

Также матч Аргентина — Австрия посетили 70 649 человек, а поединок Бельгия — Иран — 70 317 зрителей.

10 самых посещаемых матчей второго тура ЧМ-2026:

  1. Норвегия — Сенегал — 80 663 чел.

  2. Аргентина — Австрия — 70 649 чел.

  3. Бельгия — Иран — 70 317 чел.

  4. Швейцария — Босния и Герцеговина — 70 026 чел.

  5. Турция — Парагвай — 68 827 чел.

  6. Нидерланды — Швеция — 68 777 чел.

  7. Португалия — Узбекистан — 68 777 чел.

  8. Эквадор — Кюрасао — 68 598 чел.

  9. Иордания — Алжир — 68 371 чел.

  10. Бразилия — Гаити — 68 324 чел.

Напомним, что встреча сборных Португалии и Узбекистана завершилась победой европейцев со счетом 5:0.

В составе Португалии дубль оформил Криштиану Роналду. Нуну Мендеш и Рафаэль Леао забили по одному мячу. Еще один гол был засчитан как автогол вратаря сборной Узбекистана Абдувохида Нематова.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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