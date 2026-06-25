Матч Португалия — Узбекистан стал одним из самых посещаемых тура
Встреча сборных Португалии и Узбекистана во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года вошла в десятку самых посещаемых матчей тура.
Поединок, прошедший на арене «NRG Stadium» в Хьюстоне, собрал 68 777 зрителей на трибунах. Этот результат позволил матчу Португалия — Узбекистан занять седьмое место в списке самых посещаемых игр второго тура.
Самая большая аудитория во втором туре была зафиксирована на матче сборных Норвегии и Сенегала. Эту встречу со стадиона посмотрели 80 663 болельщика.
Также матч Аргентина — Австрия посетили 70 649 человек, а поединок Бельгия — Иран — 70 317 зрителей.
10 самых посещаемых матчей второго тура ЧМ-2026:
Норвегия — Сенегал — 80 663 чел.
Аргентина — Австрия — 70 649 чел.
Бельгия — Иран — 70 317 чел.
Швейцария — Босния и Герцеговина — 70 026 чел.
Турция — Парагвай — 68 827 чел.
Нидерланды — Швеция — 68 777 чел.
Португалия — Узбекистан — 68 777 чел.
Эквадор — Кюрасао — 68 598 чел.
Иордания — Алжир — 68 371 чел.
Бразилия — Гаити — 68 324 чел.
Напомним, что встреча сборных Португалии и Узбекистана завершилась победой европейцев со счетом 5:0.
В составе Португалии дубль оформил Криштиану Роналду. Нуну Мендеш и Рафаэль Леао забили по одному мячу. Еще один гол был засчитан как автогол вратаря сборной Узбекистана Абдувохида Нематова.
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