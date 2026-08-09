Рома вступила в борьбу за Родриго Мору и сделала предложение

Итальянская «Рома» продолжает укреплять состав с прицелом на будущее и на завершающем этапе трансферного окна ищет новые таланты для линии атакующих полузащитников. По требованию главного тренера команды одним из главных кандидатов стал молодой талант «Порту» Родриго Мора. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Джанлуки Ди Марцио, римляне начали переговоры по трансферу футболиста. Родившийся в 2007 году португалец сейчас считается одним из самых перспективных молодых игроков Европы, и его услугами интересуются несколько клубов.

Финансовое предложение и условия трансфера

По информации Анджело Манджанте, «Рома» отправила «Порту» конкретное финансовое предложение. Столичный клуб планирует арендовать футболиста с правом выкупа:

5 миллионов евро за арендное соглашение;

45 миллионов евро за полноценный выкуп футболиста в конце сезона.

Эти условия трансфера показывают, насколько серьёзно «Рома» настроена в отношении молодого футболиста и насколько сильно хочет заполучить его в свой состав.

Конкуренция и интерес тренера

По сообщениям Goal.com, одним из главных инициаторов сделки выступает тренер Джан Пьеро Гасперини, который настоятельно требует подписания молодого полузащитника. Однако «Рома» не единственная в этой борьбе.

По информации турецких СМИ, включая известного журналиста Ягыза Сабунджуоглу, турецкий «Галатасарай» также вступил в борьбу за Родриго Мору. Стамбульский клуб внимательно следит за действиями молодого футболиста и ожидает развития ситуации.

По мере приближения последних дней трансферного окна интерес к будущему португальского таланта растёт. Конкуренция между «Ромой» и другими претендентами, как ожидается, станет важным фактором, который определит судьбу сделки.