У женщины, выжавшей 30 лаймов, обгорели руки

·675·Мир
У женщины, выжавшей 30 лаймов, обгорели руки

Жительница Нью-Йорка Хейли Пикок предупредила, что после приготовления, на первый взгляд, обычной маргариты у неё появились сильные ожоги на руках. Дизайнер из Бруклина опубликовала видео о своём опыте в TikTok и рассказала о состоянии, которое вскоре широко распространилось в интернете под названием «ожог от маргариты».

По её словам, если сок цитрусовых, например лайма, остаётся на коже, а затем подвергается воздействию солнечных лучей, может возникнуть болезненная реакция. Поэтому она призвала пользователей не загорать после выжимания цитрусовых.

«Пожалуйста, не выжимайте цитрусовые, а потом не ложитесь под солнце», — предупредила Пикок. Она отметила, что в такой ситуации руки необходимо очень тщательно вымыть с мылом.

Происшествие случилось на празднике, организованном в честь дня рождения бойфренда Пикок. Чтобы приготовить большое количество коктейлей для 25 гостей, она вручную выжала около 30 лаймов.

Пикок подумала, что будет достаточно быстро ополоснуть руки обычной водой. После этого она провела оставшуюся часть дня, отдыхая у бассейна. Поскольку в тот момент она не заметила на руках никаких серьёзных изменений, ей и в голову не пришло, что на коже уже началась реакция.

«После того как я выжала все лаймы, я сполоснула руки под краном. Руки даже не были липкими, поэтому я не придала этому особого значения», — вспоминала Пикок.

Однако на следующий день ситуация резко изменилась. Её руки покраснели и опухли, появилась сильная боль. После возвращения в Бруклин на руках у неё образовались наполненные жидкостью волдыри.

Некоторые волдыри достигли очень больших размеров, и Пикок описала их как «размером с мяч для гольфа». Из-за сильных ожогов на руках она обратилась к врачу, который диагностировал у неё ожоги второй степени. После лечения руки ей перевязали специальными повязками.

«Вся моя рука изменила цвет. На большом пальце и рядом с безымянным пальцем были волдыри размером с мяч для гольфа», — рассказала она.

Случай Пикок ещё раз показал, насколько важно соблюдать осторожность при воздействии солнца после контакта с цитрусовыми. С помощью своих видео она поделилась личным опытом с общественностью, чтобы другие не столкнулись с такой же неприятной ситуацией.

Нью-ЙоркХейли ПикокTikTokБруклин
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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