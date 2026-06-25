Френки де Йонг ответил критикам: соответствует ли он уровню Деклана Райса?

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг резко отреагировал на критику, которая в последнее время звучит в его адрес. Нидерландский футболист подчеркнул, что многие неверно понимают его стиль игры и задачи на поле. На фоне этих дискуссий бывший футболист Джимми Флойд Хасселбайнк в интервью изданию Goal поделился своими мыслями о текущем состоянии Де Йонга и его уровне в сравнении с другими звездами. Об этом сообщает Goal.com сообщение сообщает.

По словам Де Йонга, многие болельщики и эксперты смотрят футбол, но не понимают его внутренних механизмов. Футболист считает, что критика в его адрес, особенно на родине, сильно преувеличена. «Я не рискую в ситуациях, когда пас может дойти до вратаря, но люди не хотят этого понимать», — защищая свою игру, заявил он.

Сравнение со звездами: Райс и Витинья

На сегодняшний день среди центральных полузащитников европейского футбола выше всего оцениваются представитель «Арсенала» Деклан Райс и звезда «ПСЖ» Витинья. По мнению Хасселбайнка, Френки де Йонг еще не полностью достиг этого уровня. Он отметил, что, хотя Де Йонг обладает высоким мастерством владения мячом, он несколько проседает в наборе темпа игры.

«Он очень качественный игрок и важная часть сборной Нидерландов. Однако лично я считаю его чуть ниже уровня Деклана Райса. Возможно, это потому, что я регулярно слежу за английским чемпионатом, но Райс выполняет на поле большее количество работы», — говорит Хасселбайнк.

По мнению эксперта, чтобы вывести свою игру на более высокий уровень, Де Йонгу следует меньше задерживать мяч у себя и быстрее доставлять его партнерам. Сочетание креативности, как у Витиньи, и динамики, как у Деклана Райса, могло бы сделать Де Йонга абсолютно лучшим полузащитником мира.

Несмотря на это, показатели Френки де Йонга в «Барселоне» заслуживают похвалы. За семь сезонов на «Камп Ноу» он провел 297 матчей и трижды становился чемпионом Ла Лиги. Несмотря на серьезные предложения от других клубов, в частности от «Манчестер Юнайтед», он предпочел остаться верен каталонскому клубу.

Для узбекистанских любителей футбола игра Де Йонга также всегда была интересна. Насколько важна роль нидерландского полузащитника в изменениях состава «Барселоны» и новой стратегии команды, станет яснее в следующих матчах. А пока футболист старается отвечать на критику своими действиями на поле.