Исключение Кёртиса Джонса из заявки усилило трансферные слухи

·53·Спорт
Исключение Кёртиса Джонса из заявки усилило трансферные слухи

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс не попал в заявку на товарищеский матч против «Монако», который состоится сегодня вечером. Это ещё больше подогрело последние слухи о будущем английского футболиста, поскольку миланский «Интер» уже давно пытается приобрести игрока. Об этом сообщает Goal.com. сообщает Goal.com.

По информации Фабрицио Романо, «Ливерпуль» объяснил отсутствие футболиста в заявке мерами предосторожности. Тем не менее неучастие полузащитника в матче не остановило спекуляции на трансферном рынке. Ожидается, что в ближайшие часы станет ясно, было ли это обычной предосторожностью или действительно является признаком подготовки к продаже игрока.

Главная цель «Интера» и финансовые проблемы

«Интер» рассматривает Кёртиса Джонса как приоритетную трансферную цель ещё с прошлого зимнего трансферного окна. Однако «Ливерпуль» оценивает 2001 года рождения примерно в 40 миллионов евро. Итальянский клуб надеется, что по мере развития трансферного периода эта сумма снизится.

Для осуществления трансфера важным препятствием остаётся не только цена, но и необходимость освободить место в составе «Интера». Возможного ухода Давиде Фраттези может оказаться недостаточно для перехода английского футболиста. Поэтому клуб вынужден рассматривать и другие варианты.

Будущее Александра Станковича и новые предложения

Как сообщает «Ла Гадзетта делло Спорт», недавно «Интер» отклонил предложение «Брентфорда» в размере 40 миллионов евро по молодому полузащитнику Александру Станковичу. Если по игроку поступят более выгодные предложения по сумме трансфера и зарплате, нерадзурри могут быть вынуждены серьёзно пересмотреть ситуацию.

Отсутствие Кёртиса Джонса в матче против «Монако» придало этому трансферному досье новый оттенок. Руководство «Интера» внимательно следит за ситуацией и тщательно изучает возможность превратить пока лишь небольшой намёк в конкретные переговоры.

Кёртис ДжонсИнтерЛиверпульТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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