Relativity Space начала сборку первой ступени ракеты Terran R

·37·Технологии
Relativity Space начала сборку первой ступени ракеты Terran R

Компания Relativity Space, внедряющая передовые технологии в аэрокосмической отрасли, начала устанавливать двигатели Аеон Р на силовую конструкцию первой ступени многоразовой ракеты Terran R. Этот важный этап является одним из ключевых шагов на пути к созданию крупной ракетной системы, способной в будущем выводить тяжёлые грузы на орбиту. Об этом сообщает иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, первая ступень новой ракеты спроектирована для размещения 13 двигателей Аеон Р. На уровне моря каждый из них создаёт тягу в 269 000 фунт-силы (примерно 1,20 МН). В результате общая стартовая тяга ракеты при запуске составит 3 497 000 фунт-силы, или около 15,55 МН.

Специалисты отмечают, что все устанавливаемые двигатели уже успешно прошли необходимые приёмочные испытания. Монтаж двигателей выполняется с помощью специального наземного оборудования, которое позволяет с высокой точностью установить каждый двигатель на своё место.

Испытания и технические характеристики

После установки всех тринадцати двигателей Аеон Р собранную силовую конструкцию повернут и объединят с остальными элементами первой ступени. До начала этого процесса, который проходит в Лонг-Биче, штат Калифорния, конструкция подверглась чрезвычайно жёстким испытаниям.

В частности, прототип первой ступени выдержал 420 циклов нагрузки, включая 62 испытания на прочность и устойчивость. После этого при заполненном баке и под давлением конструкцию проверили осевой нагрузкой на сжатие величиной 4,3 миллиона фунт-силы.

Параллельно в испытательном комплексе NASA в штате Миссисипи активно ведутся работы над второй ступенью ракеты Terran R. Она уже успешно прошла серию криогенных испытаний и проверок под нагрузками, превышающими ожидаемые во время полёта.

Будущие планы и инфраструктура

После снятия со стенда на вторую ступень планируется установить единственный вакуумный двигатель Аеон В. Затем её снова отправят на испытательный стенд для огневых испытаний. Аналогичную программу предполагается провести и для первой ступени после завершения сборки.

Напомним, Terran R — двухступенчатая ракета, работающая на метане и жидком кислороде. Её высота составляет около 87 метров, а диаметр — 5,4 метра. Первая ступень будет оснащена опорами для посадки и решётчатыми аэродинамическими рулями, чтобы после полёта возвращаться на Землю.

В многоразовой конфигурации ракета предназначена для вывода примерно 23 500 кг груза на низкую околоземную орбиту. Хотя дата первого запуска пока официально не объявлена, внутренние планы компании указывают на срок не ранее конца 2026 года. Одновременно на площадке Лаунч Комплекс 16 на мысе Канаверал во Флориде продолжается строительство стартовой инфраструктуры для Terran R.

Relativity SpaceTerran RРакетыТехнологииКосмос
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

КАТЛ испытала безопасную батарею для вертолётов и самолётовКАТЛ испытала безопасную батарею для вертолётов и самолётовСегодня, 06:20Компания Супериор представила городской велосипед еВАЙ 6.1 с необычной подвескойКомпания Супериор представила городской велосипед еВАЙ 6.1 с необычной подвескойСегодня, 05:59Продажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ти возобновились на рынке ЯпонииПродажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ти возобновились на рынке ЯпонииСегодня, 05:21Креиос Спаке испытает космический двигатель, работающий в атмосфере ЗемлиКреиос Спаке испытает космический двигатель, работающий в атмосфере ЗемлиСегодня, 04:28Китай планирует отправить роботов-собак на лунную станциюКитай планирует отправить роботов-собак на лунную станциюСегодня, 01:53Фонд искусственного интеллекта вложил 400 миллионов долларов в стартап по производству чиповФонд искусственного интеллекта вложил 400 миллионов долларов в стартап по производству чиповСегодня, 01:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет