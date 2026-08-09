Relativity Space начала сборку первой ступени ракеты Terran R

Компания Relativity Space, внедряющая передовые технологии в аэрокосмической отрасли, начала устанавливать двигатели Аеон Р на силовую конструкцию первой ступени многоразовой ракеты Terran R. Этот важный этап является одним из ключевых шагов на пути к созданию крупной ракетной системы, способной в будущем выводить тяжёлые грузы на орбиту. Об этом сообщает иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, первая ступень новой ракеты спроектирована для размещения 13 двигателей Аеон Р. На уровне моря каждый из них создаёт тягу в 269 000 фунт-силы (примерно 1,20 МН). В результате общая стартовая тяга ракеты при запуске составит 3 497 000 фунт-силы, или около 15,55 МН.

Специалисты отмечают, что все устанавливаемые двигатели уже успешно прошли необходимые приёмочные испытания. Монтаж двигателей выполняется с помощью специального наземного оборудования, которое позволяет с высокой точностью установить каждый двигатель на своё место.

Испытания и технические характеристики

После установки всех тринадцати двигателей Аеон Р собранную силовую конструкцию повернут и объединят с остальными элементами первой ступени. До начала этого процесса, который проходит в Лонг-Биче, штат Калифорния, конструкция подверглась чрезвычайно жёстким испытаниям.

В частности, прототип первой ступени выдержал 420 циклов нагрузки, включая 62 испытания на прочность и устойчивость. После этого при заполненном баке и под давлением конструкцию проверили осевой нагрузкой на сжатие величиной 4,3 миллиона фунт-силы.

Параллельно в испытательном комплексе NASA в штате Миссисипи активно ведутся работы над второй ступенью ракеты Terran R. Она уже успешно прошла серию криогенных испытаний и проверок под нагрузками, превышающими ожидаемые во время полёта.

Будущие планы и инфраструктура

После снятия со стенда на вторую ступень планируется установить единственный вакуумный двигатель Аеон В. Затем её снова отправят на испытательный стенд для огневых испытаний. Аналогичную программу предполагается провести и для первой ступени после завершения сборки.

Напомним, Terran R — двухступенчатая ракета, работающая на метане и жидком кислороде. Её высота составляет около 87 метров, а диаметр — 5,4 метра. Первая ступень будет оснащена опорами для посадки и решётчатыми аэродинамическими рулями, чтобы после полёта возвращаться на Землю.

В многоразовой конфигурации ракета предназначена для вывода примерно 23 500 кг груза на низкую околоземную орбиту. Хотя дата первого запуска пока официально не объявлена, внутренние планы компании указывают на срок не ранее конца 2026 года. Одновременно на площадке Лаунч Комплекс 16 на мысе Канаверал во Флориде продолжается строительство стартовой инфраструктуры для Terran R.