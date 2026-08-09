«Реал Мадрид» и «Барселона» выразили соболезнования Месси

Клубы «Реал Мадрид» и «Барселона» выразили глубокие соболезнования аргентинской футбольной легенде Лионелью Месси и его семье в связи со смертью его отца Хорхе Месси. Команды опубликовали свои соболезнования сегодня, 8 августа, на официальных страницах в социальной сети Кс.

Сначала клуб «Реал Мадрид» сообщил в социальной сети о смерти Хорхе Месси. Вскоре после этого бывший клуб Лионелья Месси — «Барселона» также распространил официальное заявление с соболезнованиями в связи со смертью Хорхе Месси.

В заявлении, направленном от имени президента «Барселоны» и совета директоров, семье Месси были выражены глубокие соболезнования. Клуб особо отметил доверие Хорхе Месси к «Барселоне» и его тесное сотрудничество с клубом на начальных этапах футбольного пути Лионелья Месси, а также в наиболее успешные периоды его карьеры.

Кроме того, каталонский клуб отметил, что Хорхе Месси поддерживал Лионелья Месси на протяжении его профессиональной карьеры и был рядом с футболистом в семейном и профессиональном плане в важные годы его выступлений за «Барселону».

Таким образом, два известных клуба мирового футбола — «Реал Мадрид» и «Барселона» — выразили соболезнования Лионелью Месси и его близким в связи с тяжелой утратой, также признав значимую роль Хорхе Месси в карьере футболиста.