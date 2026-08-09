Район Кинг’с Кросс в Лондоне стал ведущим мировым центром искусственного интеллекта

·45·Технологии
Район Кинг’с Кросс в Лондоне стал ведущим мировым центром искусственного интеллекта

Район Кинг’с Кросс в Лондоне за короткое время стал одним из крупнейших мировых центров искусственного интеллекта, и сегодня открытие офиса здесь стало главной целью любого британского стартапа. По данным иксбт.ком, венчурные инвестиционные фонды даже превратили поиск офиса в этом районе для своих стартапов в ключевое конкурентное преимущество. Стремительное развитие местной экосистемы позволяет конкурировать с такими глобальными технологическими центрами, как Сан-Франциско и Пекин. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Сегодня в этом месте, получившем название «Квартал знаний», сосредоточены такие гиганты, как Google DeepMind, OpenAI, Meta, Isomorphic Labs и Anthropic, а также десятки передовых стартапов. По словам экспертов, привлекательность района определяется не только современной инфраструктурой, но и возможностью тесно взаимодействовать с другими ведущими предпринимателями и высококвалифицированными специалистами.

От очага преступности до технологического центра

Примечательно, что всего два десятилетия назад Кинг’с Кросс был одним из самых опасных и криминогенных районов Лондона. В 1980-х годах он превратился в место торговли наркотиками, контролируемое бандами. Однако благодаря масштабным девелоперским проектам и стратегическому планированию, реализованным в начале 2000-х годов, район кардинально изменился и стал главным центром искусственного интеллекта в Великобритании.

По данным компании по недвижимости Книгхт Франк, с начала июня стартапы в сфере искусственного интеллекта в Лондоне арендовали более 1 миллиона квадратных футов площадей. В результате базовые арендные ставки в районе Кинг’с Кросс за последние три года выросли на 18 процентов. Поскольку спрос превышает предложение, свободных площадей в обычных офисах почти не осталось, а уровень вакантности составляет всего 0,9 процента.

Суверенитет и перспективы будущего

Одной из главных тем последних обсуждений в районе стал вопрос независимости и суверенитета. Летом ограничение компанией Anthropic доступа к некоторым своим сервисам стало серьёзным предупреждением для европейской технологической экосистемы. Как отметил основатель венчурной компании Фоеникс Курт Робин Кляйн, эта ситуация показала, что Европа не должна арендовать потенциал искусственного интеллекта у других, а обязана самостоятельно создавать и сохранять его.

Сегодня в Лондоне насчитывается около 3600 стартапов в сфере искусственного интеллекта, которые с июля прошлого года привлекли в общей сложности 12,1 миллиарда долларов инвестиций. А Кинг’с Кросс стал главным местом, где строится именно это независимое технологическое будущее, обеспечивая стартапам быстрый доступ не только к Лондону, но и к другим крупным европейским центрам, таким как Кембридж и Париж.

Искусственный ИнтеллектЛондонТехнологииСтартапыИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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