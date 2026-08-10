Фонд искусственного интеллекта вложил 400 миллионов долларов в стартап по производству чипов

·42·Технологии
Фонд искусственного интеллекта вложил 400 миллионов долларов в стартап по производству чипов

По данным Те Валл Стрит Джурнал, специализирующийся на сфере искусственного интеллекта хедж-фонд Ситуатионал Аваренесс продолжает инвестировать крупные суммы в перспективные проекты, несмотря на сложный финансовый период. На этой неделе фонд вложил 400 миллионов долларов в стартап Сурке Фундрй, который стремится ускорить и удешевить процесс производства чипов. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

После этой крупной финансовой поддержки стартапа, основанного исследователями Стэнфордского университета, общий объём инвестиций фонда в данный проект достиг 500 миллионов долларов. По мнению экспертов, совершенствование технологий производства полупроводников и чипов сегодня является одним из наиболее важных и востребованных направлений технологического рынка.

Изменения под руководством фонда и финансовые потери

Фонд Ситуатионал Аваренесс был основан в 2024 году бывшим исследователем OpenAI Леопольдом Ашенбреннером, которому на тот момент было около двадцати лет и который не имел опыта биржевой торговли. Несмотря на высокую доходность на начальном этапе, в последние месяцы фонд понёс серьёзные потери на фоне снижения стоимости акций компаний, связанных с инфраструктурой искусственного интеллекта.

В конце июля текущего года из-за сложившихся обстоятельств Ситуатионал Аваренесс был вынужден продать основную часть своего портфеля публичных акций компании Китадел, которой управляет Кен Гриффин. Тем не менее фонду удалось сохранить свои доли в Anthropic.

Согласно последним данным, в результате этих финансовых изменений объём активов под управлением фонда сократился с 20 миллиардов до 10 миллиардов долларов. Несмотря на трудности, с которыми столкнулся основатель Леопольд Ашенбреннер, в личной жизни он также успел сделать важный шаг — сыграть свадьбу.

Situational AwarenessSource FoundryПроизводство ЧиповИскусственный ИнтеллектИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

КАТЛ испытала безопасную батарею для вертолётов и самолётовКАТЛ испытала безопасную батарею для вертолётов и самолётовСегодня, 06:20Компания Супериор представила городской велосипед еВАЙ 6.1 с необычной подвескойКомпания Супериор представила городской велосипед еВАЙ 6.1 с необычной подвескойСегодня, 05:59Продажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ти возобновились на рынке ЯпонииПродажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ти возобновились на рынке ЯпонииСегодня, 05:21Креиос Спаке испытает космический двигатель, работающий в атмосфере ЗемлиКреиос Спаке испытает космический двигатель, работающий в атмосфере ЗемлиСегодня, 04:28Китай планирует отправить роботов-собак на лунную станциюКитай планирует отправить роботов-собак на лунную станциюСегодня, 01:53В США испытали новый турбинный водородный двигательВ США испытали новый турбинный водородный двигательСегодня, 01:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет