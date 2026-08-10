Фонд искусственного интеллекта вложил 400 миллионов долларов в стартап по производству чипов

По данным Те Валл Стрит Джурнал, специализирующийся на сфере искусственного интеллекта хедж-фонд Ситуатионал Аваренесс продолжает инвестировать крупные суммы в перспективные проекты, несмотря на сложный финансовый период. На этой неделе фонд вложил 400 миллионов долларов в стартап Сурке Фундрй, который стремится ускорить и удешевить процесс производства чипов. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

После этой крупной финансовой поддержки стартапа, основанного исследователями Стэнфордского университета, общий объём инвестиций фонда в данный проект достиг 500 миллионов долларов. По мнению экспертов, совершенствование технологий производства полупроводников и чипов сегодня является одним из наиболее важных и востребованных направлений технологического рынка.

Изменения под руководством фонда и финансовые потери

Фонд Ситуатионал Аваренесс был основан в 2024 году бывшим исследователем OpenAI Леопольдом Ашенбреннером, которому на тот момент было около двадцати лет и который не имел опыта биржевой торговли. Несмотря на высокую доходность на начальном этапе, в последние месяцы фонд понёс серьёзные потери на фоне снижения стоимости акций компаний, связанных с инфраструктурой искусственного интеллекта.

В конце июля текущего года из-за сложившихся обстоятельств Ситуатионал Аваренесс был вынужден продать основную часть своего портфеля публичных акций компании Китадел, которой управляет Кен Гриффин. Тем не менее фонду удалось сохранить свои доли в Anthropic.

Согласно последним данным, в результате этих финансовых изменений объём активов под управлением фонда сократился с 20 миллиардов до 10 миллиардов долларов. Несмотря на трудности, с которыми столкнулся основатель Леопольд Ашенбреннер, в личной жизни он также успел сделать важный шаг — сыграть свадьбу.