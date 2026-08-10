Китай планирует отправить роботов-собак на лунную станцию

·56·Технологии
Китай планирует отправить роботов-собак на лунную станцию

Китайские специалисты рассматривают возможность отправки четвероногих роботов, то есть роботов-собак, на будущую Международную лунную исследовательскую станцию (ИЛРС). Согласно концепции, опубликованной в издании Чинесе Спаке Скиенке анд Течнологй, ожидается, что такие интеллектуальные машины будут помогать астронавтам в научных исследованиях, технических проверках и строительстве инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно новому проекту, четвероногие роботы будут регулярно контролировать территорию вокруг базы. В отличие от колёсных аппаратов, они смогут более свободно передвигаться по неровной поверхности, успешно преодолевая камни и небольшие препятствия. Кроме того, роботы-собаки будут собирать образцы лунного грунта и горных пород, изучать окружающую среду и помогать экипажу во время научных экспериментов.

Помощники и друзья в космосе

Согласно одному из рассматриваемых сценариев, три робота и три астронавта смогут работать вместе, распределяя задачи между собой. В будущем на четвероногие устройства планируется возложить более сложные задачи — строительство и обслуживание постоянного поселения. Потенциально они смогут добывать водяной лёд и полезные ископаемые, транспортировать материалы и участвовать в создании конструкций из местного лунного сырья.

Автоматизация повлияет и на повседневную жизнь на базе. Ожидается, что роботы теоретически смогут контролировать параметры воздуха и температуру, выполнять уборку, ухаживать за растениями и даже помогать в приготовлении пищи. У проекта есть и особый социальный аспект: предлагается оснастить роботов голосовыми интерфейсами.

Технические сложности и планы на будущее

По мнению специалистов, автономная работа на Луне значительно сложнее, чем на Земле. Большинство современных систем машинного зрения и навигации обучаются на наземных данных, однако лунная поверхность существенно отличается освещённостью, рельефом и температурой. Поэтому роботам потребуются специальные алгоритмы и дополнительное обучение.

Роботы-собаки рассматриваются в рамках более масштабных планов программы ИЛРС. Предполагается сформировать инфраструктуру базы примерно к 2035 году, а затем расширять её. К 2045 году на поверхности Луны и на её орбите, как ожидается, появится система более развитых объектов, при этом основное внимание будет уделено южному полюсу, где имеются запасы водяного льда.

КитайЛунаРобототехникаКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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