Джорджина раскрыла секрет Роналду: «Он может играть даже до 50 лет»

·60·Спорт
Джорджина раскрыла секрет Роналду: «Он может играть даже до 50 лет»

Партнерша Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, как португальская звезда в 41 год сохраняет высокую мотивацию и сильную страсть к футболу.

По словам Джорджины, она иногда напоминает Роналду, что он уже достиг всех больших высот, и предлагает больше наслаждаться жизнью. Однако для футболиста борьба на поле остается не просто профессией, а важнейшей частью его жизни.

«Я часто говорю Криштиану: “У тебя уже всё есть, давай теперь немного больше наслаждаться жизнью”

А он мне отвечает: “Вы для меня — всё, а футбол — моя страсть»», — сказала Джорджина.

Она отметила, что любовь и преданность Роналду футболу почти не изменились с тех самых дней, когда они познакомились.

«Самое удивительное — его страсть к футболу сейчас такая же, как и в день нашего знакомства. Он никогда не жалеет себя», — добавила она.

Джорджина также ответила на вопросы о том, когда Роналду завершит карьеру, заявив, что португальский нападающий способен оставаться на поле еще долгие годы.

«Люди спрашивают его, когда он закончит карьеру. Честно говоря, он может играть даже до 50 лет», — сказала Родригес.

Для справки: Криштиану Роналду сейчас 41 год, и он выступает в составе сборной Португалии на ЧМ-2026. В первых двух матчах турнира ему удалось забить 2 гола.

Таким образом, возраст остается лишь цифрой: главным «топливом» Роналду по-прежнему является бесконечная страсть к футболу.

Криштиану РоналдуДжорджина РодригесПортугалия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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