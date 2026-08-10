Автобус Kia: масштаб корейской промышленности и его необычный облик

·31·Авто
Автобус Kia: масштаб корейской промышленности и его необычный облик

Автомобильный журналист, приехавший в Лондон в командировку, столкнулся с огромным транспортным средством, которое сначала приняли за новую и ещё более крупную версию хорошо знакомого многим кроссовера Kia EV9. Однако при ближайшем рассмотрении и уточнении деталей выяснилось, что эта впечатляющая машина — не популярный электрический кроссовер, а совершенно другой тип продукции корейского бренда. Как пишет иксбт.ком, речь идёт о пассажирском автобусе на 47 мест с двигателем объёмом 12,7 литра. Об этом сообщает Autocar.ко.ук издание.

Этот огромный транспорт заметен издалека благодаря своим габаритам и отчётливо выделяется даже за горизонтом. Уставшими из-за смены часового пояса глазами его вполне можно было принять за один из самых известных крупных электромобилей в мире. Однако этот случай наглядно показал, насколько значительным потенциалом обладает промышленность Южной Кореи не только в сегментах легковых автомобилей и кроссоверов, но и на рынке коммерческого транспорта.

Настоящая метафора корейской промышленности

По словам экспертов, этот автобус — не просто транспортное средство для перевозки пассажиров, а своеобразный символ машиностроительной отрасли страны. За годы корейские бренды прошли огромный путь: от производства простых транспортных средств до создания современных кроссоверов, электрокроссоверов и тяжёлой коммерческой техники, завоёвывающих мировой рынок.

Этот автобус с силовой установкой объёмом 12,7 литра подтверждает, что технические возможности компании претендуют на лидирующие позиции не только в сегменте городских легковых автомобилей, но и в сфере общественного транспорта для автомагистралей и дальних маршрутов. Создание такой техники демонстрирует мощь инженерной школы.

Сегодня, когда автомобильный рынок переживает стремительные перемены, производители уделяют особое внимание расширению модельного ряда. Предложение бренда Kia — от городских кроссоверов до вместительных автобусов — ещё больше усиливает его влияние в глобальном масштабе.

Подводя итог, можно сказать, что этот внушительный автобус, случайно замеченный в Лондоне, является не просто транспортным средством, а важным свидетельством промышленной мощи и стремительного развития азиатского региона в глобальном масштабе.

KiaАвтобусАвтомобилиПромышленностьТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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