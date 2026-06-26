Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш решил остаться в Англии, несмотря на серьезный интерес со стороны клубов Саудовской Аравии. Португальский плеймейкер заявил о намерении продолжить карьеру на «Олд Траффорд» как минимум еще один сезон. Эта новость стала ожидаемым облегчением для болельщиков манчестерского клуба, так как капитан занимает центральное место в игровой системе команды. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания talkSPORT, Фернандеш пришел к окончательному решению относительно своего будущего. Несмотря на многочисленные трансферные слухи, футболист сообщил партнерам по команде и близким друзьям, что остается в Манчестере. Это решение, естественно, станет неприятным известием для представителей Про-лиги Саудовской Аравии, в частности, для клуба «Аль-Наср», где выступает Криштиану Роналду.

Интерес саудовских клубов и отклоненные предложения

Клубы Саудовской Аравии, включая «Аль-Хиляль», «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад», пытаются заполучить Фернандеша с прошлого лета. В частности, интерес со стороны «Аль-Хиляля» в прошлом сезоне заставил футболиста некоторое время колебаться. Однако в итоге Бруну предпочел остаться в Англии, чтобы сохранить высокий уровень игры и обеспечить комфортные условия для своей семьи.

В настоящее время «Аль-Наср» стремится объединить Фернандеша и Криштиану Роналду в одной команде. Ситуацию осложняет тот факт, что распространяются слухи о возможном переходе главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса на пост наставника клуба из Эр-Рияда. Несмотря на это, 31-летний полузащитник пока не намерен переезжать в Азию.

Детали контракта и позиция клуба

Руководство «Манчестер Юнайтед» довольно спокойно в вопросе своего капитана. Действующий контракт Фернандеша истекает через год, и клуб имеет право продлить его еще на один сезон. Кроме того, хотя в его контракте прописана сумма отступных для клубов за пределами Англии в размере 65 миллионов евро (56 миллионов фунтов), сам футболист не желает уходить.

Как пишет Goal.com, отношения Фернандеша с руководством клуба не всегда были гладкими. Какое-то время назад в интервью он намекал, что клуб был готов его продать, но этому помешало сопротивление тренера. Однако сейчас ситуация изменилась, и новый тренерский штаб считает капитана неотъемлемой частью команды.

В заключение можно сказать, что Бруну Фернандеш остается краеугольным камнем проекта «Манчестер Юнайтед». Его решение будет способствовать стабильности внутри коллектива. Саудовским же клубам придется искать другие варианты для реализации своих звездных проектов.