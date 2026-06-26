Нидерланды обыграли Тунис и стали лидерами группы (видео)

·40·Спорт
Нидерланды обыграли Тунис и стали лидерами группы (видео)

Продолжаются матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. В группе «Ф» сборная Нидерландов обыграла аутсайдера, сборную Туниса, со счетом 3:1 и вышла в плей-офф с первого места.

Нидерланды начали матч очень активно. На 3-й минуте встречи Схири забил в свои ворота, и европейцы вышли вперед в счете.

Спустя четыре минуты Бробби забил второй гол Нидерландов. Таким образом, уже в первые минуты матча Тунис оказался в сложном положении.

На 54-й минуте второго тайма Мастури забил гол, сократив отставание и вернув надежду Тунису. Однако на 62-й минуте ван Хекке поразил ворота соперника, увеличив преимущество Нидерландов до двух мячей.

В оставшееся время счет не изменился, и Нидерланды зафиксировали победу со счетом 3:1.

ЧМ-2026. Группа «Ф», 3-й тур

Тунис — Нидерланды — 1:3

Голы: Мастури, 54 — Схири, 3, автогол; Бробби, 7; ван Хекке, 62.

Тунис: Дамен, Валери, Тальби, Схири, Бен Хамида, Абди, Слиман (Ашури, 68), Гарби, Хедра (Бельхадж, 67), Меджбри, Мастури.

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Хекке, ван Дейк, Аке, Гравенберх, де Йонг, Рейндерс (Клуйверт, 72), Мален (Саммервилл, 72), Гакпо (Ланг, 84), Бробби (Депай, 78).

По итогам этого результата Нидерланды завершили выступление в группе «Ф» на первом месте, набрав 7 очков. Япония с 5 очками заняла вторую строчку.

Швеция с 4 очками заняла третье место в группе и также вышла в плей-офф. Тунис же, потерпев поражения во всех трех матчах, остался на последнем месте без единого очка.

НидерландыТунисЯпонияШвеция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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