Япония сыграла вничью со Швецией и заняла второе место (видео)

Продолжаются матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. В группе «Ф» сборные Японии и Швеции сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме команды действовали осторожно, и счет остался неизменным. Основные события развернулись после перерыва.

На 56-й минуте Маэда вывел Японию вперед. Однако преимущество азиатов было недолгим. На 62-й минуте Эланга забил ответный гол, сравняв счет.

В оставшееся время обе команды пытались забить победный мяч, но результат не изменился. Таким образом, Япония и Швеция набрали по одному баллу.

ЧМ-2026. Группа «Ф», 3-й тур

Япония — Швеция — 1:1

Голы: Маэда, 56 — Эланга, 62.

Япония: Сузуки, Сэко (Ватанабэ, 75), Итакура, Ито, Сугавара, Танака, Камада, Накамура (Нагатомо, 75), Доан (Ито, 67), Маэда, Уэда.

Швеция: Цеттерстрем, Лагербьельке, Хин, Гульмундссон, Бернхардссон (Свенссон, 75), Линделёф, Айяри, Страуд (Сема, 75), Эланга, Исак, Дьокереш.

По итогам этого матча Нидерланды завершили выступление в группе «Ф» на первом месте, набрав 7 очков. Япония с 5 очками заняла вторую строчку.

Швеция с 4 очками заняла третье место и также вышла в плей-офф. Тунис, потерпев поражения во всех трех матчах, закончил групповой этап на последнем месте.