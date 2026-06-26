Моуринью назвал главную причину своего возвращения в «Реал»

·104·Спорт
Моуринью назвал главную причину своего возвращения в «Реал»

Жозе Моуринью, вернувшийся на пост главного тренера знаменитого мадридского клуба «Реал», раскрыл основную причину принятия этого решения.

По словам португальского специалиста, главным фактором, вернувшим его в Мадрид, стали любовь к клубу и сильные эмоции.

«Мою любовь к „Реалу“ невозможно отрицать. Именно из-за этого чувства я вернулся сюда», — заявил Моуринью.

Тренер подчеркнул, что теперь необходимо без спешки изучить ситуацию в клубе, открыто обсудить все вопросы и принять правильные решения для развития команды.

«Сейчас пришло время успокоиться и глубоко проанализировать ситуацию. Мы должны общаться, задавать вопросы и находить на них ответы. Самое главное — вести открытый и честный диалог», — приводит слова Моуринью издание Ванитй Фаир.

Этим летом 63-летний специалист был назначен главным тренером «Реала» во второй раз в своей карьере.

Ранее Моуринью уже возглавлял мадридцев в 2010–2013 годах. В тот период «Реал» завоевал чемпионство в чемпионате Испании, а также победил в Кубке и Суперкубке страны.

Первый период пребывания португальского специалиста в Мадриде запомнился жесткой конкуренцией, высокими требованиями и важными трофеями. Теперь он намерен открыть новую страницу в клубе и снова вести команду к большим целям.

Ранее Моуринью также высказался о трудностях, с которыми может столкнуться тренер в «Реале», и вопросах, требующих решения.

Жозе МоуриньоРеал МадридVanity Fair
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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