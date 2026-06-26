Возвращение Неймара в сборную Бразилии вызвало резкую критику

Легендарный нападающий сборной Бразилии Неймар вернулся в строй после долгого перерыва, однако его игра не была тепло встречена специалистами. Выступление звездного форварда в товарищеском матче против сборной Шотландии вызвало серьезные претензии со стороны бывших футболистов и аналитиков. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В матче, прошедшем на стадионе «Хард Рок» в Майами, Бразилия одержала победу со счетом 3:0. Неймар вышел на замену во втором тайме, положив конец перерыву длиной в 981 день после тяжелой травмы колена, полученной в октябре 2023 года. Однако его возвращение оказалось не таким ярким, как ожидалось.

«Решение, принятое на эмоциях»

Бывший игрок сборной Шотландии и ныне известный эксперт Крейг Берли в своем эфире на телеканале ESPN подверг игру Неймара резкой критике. По его мнению, решение тренера Карло Анчелотти вызвать Неймара в состав было основано скорее на эмоциях, чем на спортивных показателях. Берли оценил действия нападающего как «вялые и отстающие от темпа игры».

«Я понимаю, что болельщики и вся Бразилия в восторге от возвращения этого легендарного футболиста. Но будь я на месте таких игроков, как Жоао Педро, которые остались вне состава, я бы сказал, что это просто эмоциональный выбор. Он двигался по полю очень тяжело, казалось, будто игра проходит мимо него», — отметил эксперт.

Берли также добавил, что в решающих стадиях турнира футболист в таком состоянии не сможет помочь команде. По его словам, при наличии в составе таких молодых и, пусть и неопытных, но физически более крепких вариантов, как Матеус Кунья, Игор Тиаго и Эндрик, ставка на Неймара может быть рискованной.

Статистика и психологическое состояние

Несмотря на критику, технические показатели говорят о том, что за короткое время пребывания на поле Неймар создал три голевых момента. Однако стало очевидно, что его динамика и способность уходить от защитников уже не на прежнем уровне. После завершения матча футболист не смог сдержать слез прямо на поле.

Сам Неймар объяснил это состояние эмоциональным облегчением после почти трехлетнего отсутствия. Для бразильской звезды это возвращение рассматривается не только как спортивный, но и как большой волевой успех. Тем не менее, успех сборной Бразилии на предстоящих крупных турнирах будет зависеть от того, насколько быстро Неймар сможет восстановить свою прежнюю форму.