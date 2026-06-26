«Купили» болельщиков на ЧМ-2026?! Скандальное расследование

Во время матчей чемпионата мира-2026 вскрылись совершенно неожиданные тайны закулисья трибун. Согласно сообщению авторитетного онлайн-издания Те Телеграф, Футбольная ассоциация Катара платила «собственным болельщикам» за поддержку национальной сборной и заполнение стадионов.

Для справки: в матчах ЧМ-2026 сборная Катара выступала в группе Б, где соперничала с командами Канады, Швейцарии и Боснии и Герцеговины, заняв в итоге последнее, четвертое место. Однако «шоу поддержки» на трибунах, похоже, обошлось им довольно дорого.

Бесплатные поездки и «Набор болельщика»

По данным источника, около тысячи граждан Катара получили специальный пакет услуг для посещения матчей чемпионата мира со стадиона. В этот пакет входили следующие удобства:

Расходы на перелет были полностью покрыты;

В отеле, расположенном рядом со стадионом, было обеспечено проживание;

Билеты на матчи предоставлялись абсолютно бесплатно.

Кроме того, перед началом встреч этим «болельщикам» раздавали специальный «набор фаната», состоящий из футболок в цветах национальной сборной, кепок и солнцезащитных очков.

«Впервые в жизни вижу футбол на стадионе»: фальшивые болельщики

Самым интересным моментом скандала стало то, что группа «болельщиков», страстно поддерживавших сборную Катара во время групповых матчей, на самом деле оказалась гражданами США и Мексики.

Когда журналисты вступили с ними в прямой диалог, некоторые из этих «фанатов» даже признались, что впервые в жизни смотрят футбольный матч вживую со стадиона.

Хотя эта платная тактика Футбольной ассоциации Катара позволила собрать толпу на трибунах, к сожалению, она не помогла изменить неудачное выступление сборной на поле.