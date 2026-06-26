Активы Гульнары Каримовой на 43,5 млн долларов направлены на медицину

43,5 миллиона долларов из активов Гульнары Каримовой, возвращенных из Швейцарии в Узбекистан, были потрачены на развитие системы охраны материнства и детства.

За счет этих средств 231 перинатальное учреждение по всей стране было оснащено современным медицинским оборудованием. Кроме того, более 80 тысяч медработников повысили квалификацию, а в практику были внедрены новые клинические протоколы по оказанию помощи матерям и младенцам.

Согласно официальным данным, в результате проекта значительно снизилась предотвратимая материнская смертность. Кроме того, улучшился показатель выживаемости недоношенных детей.

Направление возвращенных активов в медицину способствует повышению качества перинатальных услуг в республике и укреплению здоровья матери и ребенка.