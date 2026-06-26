Активы Гульнары Каримовой на 43,5 млн долларов направлены на медицину

·2·Узбекистан
Активы Гульнары Каримовой на 43,5 млн долларов направлены на медицину

43,5 миллиона долларов из активов Гульнары Каримовой, возвращенных из Швейцарии в Узбекистан, были потрачены на развитие системы охраны материнства и детства.

За счет этих средств 231 перинатальное учреждение по всей стране было оснащено современным медицинским оборудованием. Кроме того, более 80 тысяч медработников повысили квалификацию, а в практику были внедрены новые клинические протоколы по оказанию помощи матерям и младенцам.

Согласно официальным данным, в результате проекта значительно снизилась предотвратимая материнская смертность. Кроме того, улучшился показатель выживаемости недоношенных детей.

Направление возвращенных активов в медицину способствует повышению качества перинатальных услуг в республике и укреплению здоровья матери и ребенка.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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