Казнь, вошедшая в историю Флориды: казнен старейший заключенный
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В штате Флорида (США) была приведена в исполнение смертная казнь 74-летнего Дасти Рея Спенсера. Таким образом, он стал старейшим заключенным, казненным в истории штата.
Спенсер был признан виновным в том, что в 1992 году зарезал свою жену Карен Спенсер. Приговор был приведен в исполнение 25 июня в тюрьме штата Флорида с помощью смертельной инъекции.
По имеющимся данным, в текущем году во Флориде была приведена в исполнение смертная казнь в отношении девяти заключенных.
Кроме того, в следующем месяце планируется казнить еще одного 74-летнего заключенного — Денниса Сочора.
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