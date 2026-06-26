Казнь, вошедшая в историю Флориды: казнен старейший заключенный

·41·Мир
Казнь, вошедшая в историю Флориды: казнен старейший заключенный

В штате Флорида (США) была приведена в исполнение смертная казнь 74-летнего Дасти Рея Спенсера. Таким образом, он стал старейшим заключенным, казненным в истории штата.

Спенсер был признан виновным в том, что в 1992 году зарезал свою жену Карен Спенсер. Приговор был приведен в исполнение 25 июня в тюрьме штата Флорида с помощью смертельной инъекции.

По имеющимся данным, в текущем году во Флориде была приведена в исполнение смертная казнь в отношении девяти заключенных.

Кроме того, в следующем месяце планируется казнить еще одного 74-летнего заключенного — Денниса Сочора.

Дасти Рэй СпенсерФлоридаДеннис СохорКарен Спенсер
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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