Amazon Зукс представила серийное роботакси: 100 машин в неделю

·14·Авто
Amazon Зукс представила серийное роботакси: 100 машин в неделю

Стартап Зукс, принадлежащий компании Amazon, представил финальную версию своего беспилотного роботакси, предназначенную для массового производства. Эта обновленная модель не только усовершенствована технологически, но и полностью готова к интеграции в городскую инфраструктуру. Данный шаг является важным поворотным моментом в переходе автономных транспортных средств от стадии экспериментов к реальному сервису в промышленном масштабе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным иксбт.ком, хотя внешний вид нового автомобиля напоминает прототип, показанный в 2020 году, его внутренние системы и внешняя сигнализация были полностью переработаны. Из-за симметричной, коробкообразной формы автомобиля было сложно отличить переднюю часть от задней. Теперь специальная система освещения с помощью цветных индикаторов четко показывает другим водителям и пешестям, в каком направлении движется транспортное средство.

Комфорт и безопасность пассажиров

Инженеры Зукс значительно обновили интерьер салона на основе отзывов пассажиров. Внутри автомобиля использованы мягкие сиденья цвета «алоэ-грин» и напольное покрытие серого каменного оттенка. Также была улучшена эргономика и переработаны подголовники. Сенсорный экран в центре салона стал более ярким и контрастным, что позволяет пассажирам легче отслеживать информацию во время поездки.

Одной из отличительных особенностей автомобиля является система двусторонней связи. С помощью динамиков и микрофонов, установленных в дверях, пассажиры или люди снаружи могут напрямую связаться с операторами центра поддержки Зукс или экстренными службами. Это обеспечивает прозрачность и безопасность беспилотного транспорта в непредвиденных ситуациях.

Массовое производство и планы на будущее

Компания настраивает производство на своем заводе в городе Хейворд, штат Калифорния. Согласно заявлению Зукс, мощность предприятия позволяет выпускать до 100 роботакси в неделю. Это создает прочный фундамент для резкого расширения масштабов обслуживания к 2026 году. В настоящее время эти машины, проходящие испытания на улицах Лас-Вегаса, будут постепенно добавляться в общий парк.

Данный проект может стать интересным опытом и для таких стран, как Узбекистан, которые модернизируют общественный транспорт. Зукс не адаптировала традиционные автомобили, а с нуля создала новый тип городской мобильной платформы. В ней четверо пассажиров сидят лицом друг к другу, что превращает поездку в общение в небольшом автономном вагоне.

Резюмируя, Зукс теперь становится не просто технологической разработкой, а реальной бизнес-моделью. Основное внимание сместилось с алгоритмов вождения на массовое производство этих сложных систем и их безопасное внедрение в городскую жизнь. Расширение сервиса теперь зависит от разрешений местного законодательства и регулирующих органов.

AmazonZooxРоботаксиАвтономный ТранспортТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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