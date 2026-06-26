Казахстанцы присоединились к поискам 6-летнего ребенка, унесенного течением реки в Кыргызстане

К поискам 6-летнего ребенка, которого унесло сильным течением горной реки в Кыргызстане, присоединились спасатели и волонтеры из Казахстана. Уже несколько дней сотни людей продолжают поиски в надежде найти мальчика живым.

Трагедия произошла 23 июня. Легковой автомобиль с двумя семьями упал в горную реку. Две женщины и трое детей были спасены, однако течением воды унесло 12-летнюю девочку и 6-летнего мальчика.

Позже тело девочки было найдено. В настоящее время спасатели обследуют несколько километров вдоль берега реки, расширяя зону поиска.

Официальной информации о судьбе мальчика пока нет.