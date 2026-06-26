В Кыргызстане найдено тело гражданки Узбекистана, утонувшей в реке

Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Токтогульском районе Кыргызстана, закончилось трагедией. В результате падения автомобиля в реку Чичкаун погибла женщина, являющаяся гражданкой Узбекистана. Об этом, ссылаясь на Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, Спутник Кыргызстан сообщил.

Как стало известно, инцидент произошел 22 июня текущего года. В автомобиле находились четыре человека — трое мужчин и одна 45-летняя женщина.

По предварительным данным, трое мужчин смогли самостоятельно выбраться из воды. Однако женщину унесло сильным течением реки.

Поисково-спасательные работы продолжались несколько дней. Спустя четыре дня спасатели обнаружили тело женщины и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время компетентными органами проводится дополнительное расследование всех обстоятельств происшествия и причин падения автомобиля в реку.