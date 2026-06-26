Сенегал и Ирак сразятся за третье место
Продолжаются матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
В 00:00 по ташкентскому времени начнутся игры последнего тура группы «И». Поскольку вопрос о выходе в плей-офф уже решен, сборные Сенегала и Ирака поборются за третье место в группе.
Обе команды не смогли набрать очки в первых двух турах. Поэтому этот матч позволит Сенегалу и Ираку достойно завершить свое участие в чемпионате мира.
В составе Сенегала в старте появились такие опытные футболисты, как Садио Мане, Исмаил Сарр и Ламин Камара. Ирак же постарается создать угрозу воротам соперника силами Зидана Икбола, Али Аль-Хаммади и Ибрагима Байиша.
ЧМ-2026. Группа «И», 3-й тур
Сенегал — Ирак
Сенегал: Диав, Диатта, Сек, Ниакате, Якобс, П. Гий, Диарра, Мбайе, Камара, Мане, Сарр.
Ирак: Басиль, Путрос, Хашим, Сулака, Доски, Аль-Аммари, Джассим, Байиш, Икбол, Касим, Аль-Хаммади.
Победитель встречи займет третье место в группе «И». Проигравшая команда может покинуть чемпионат мира с нулевым количеством очков.
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