Сенегал и Ирак сразятся за третье место

·62·Спорт
Сенегал и Ирак сразятся за третье место

Продолжаются матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

В 00:00 по ташкентскому времени начнутся игры последнего тура группы «И». Поскольку вопрос о выходе в плей-офф уже решен, сборные Сенегала и Ирака поборются за третье место в группе.

Обе команды не смогли набрать очки в первых двух турах. Поэтому этот матч позволит Сенегалу и Ираку достойно завершить свое участие в чемпионате мира.

В составе Сенегала в старте появились такие опытные футболисты, как Садио Мане, Исмаил Сарр и Ламин Камара. Ирак же постарается создать угрозу воротам соперника силами Зидана Икбола, Али Аль-Хаммади и Ибрагима Байиша.

ЧМ-2026. Группа «И», 3-й тур

Сенегал — Ирак

Сенегал: Диав, Диатта, Сек, Ниакате, Якобс, П. Гий, Диарра, Мбайе, Камара, Мане, Сарр.

Ирак: Басиль, Путрос, Хашим, Сулака, Доски, Аль-Аммари, Джассим, Байиш, Икбол, Касим, Аль-Хаммади.

Победитель встречи займет третье место в группе «И». Проигравшая команда может покинуть чемпионат мира с нулевым количеством очков.

СенегалИракЗидан ИкбалСадио Мане
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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