ЧМ-2026. Норвегия — Франция 1:4 (смотрите голы)
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ЧМ-2026. Группа I. 3-й тур. 26 июня
Продолжаются матчи 3-го тура чемпионата мира. В игре группы I между Францией (9) и Норвегией (6), которые уже решили вопрос с выходом в плей-офф, хет-трик Дембеле принес победу французам.
ЧМ-2026. Группа I. 3-й тур. 26 июня
Норвегия — Франция 1:4
Голы: Осгор (21) — Дембеле (7, 20, 32), Дюэ (90+4).
Нереализованный пенальти: Ларсен (50).
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