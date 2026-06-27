ЧМ-2026. Норвегия — Франция 1:4 (смотрите голы)

·9·Спорт
ЧМ-2026. Норвегия — Франция 1:4 (смотрите голы)

Продолжаются матчи 3-го тура чемпионата мира. В игре группы I между Францией (9) и Норвегией (6), которые уже решили вопрос с выходом в плей-офф, хет-трик Дембеле принес победу французам.

ЧМ-2026. Группа I. 3-й тур. 26 июня
Норвегия — Франция 1:4
Голы: Осгор (21) — Дембеле (7, 20, 32), Дюэ (90+4).
Нереализованный пенальти: Ларсен (50).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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