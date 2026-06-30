Джон Барнс: разница между Лионелем Месси и Криштиану Роналду проявляется в командной атмосфере

Соперничество двух легенд футбольного мира — Лионеля Месси и Криштиану Роналду — вышло на новый уровень, причем не только в количестве забитых голов, но и в их психологическом влиянии на команду. Легенда английского футбола Джон Барнс, оценивая шансы сборной Португалии в плей-офф, назвал ситуацию вокруг Криштиану Роналду «катастрофой, готовой произойти». Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По мнению Барнса, между Лионелем Месси и его партнерами по сборной Аргентины существует прочная связь, основанная на взаимном уважении, что способствует общему успеху команды. Напротив, в лагере Португалии поведение Криштиану Роналду и его реакции на поле могут вызвать недопонимание и напряженность среди одноклубников.

Португалия и Роналду: риск внутренних конфликтов

Согласно сообщению Goal.com, Джон Барнс высоко оценил мастерство звезд в составе Португалии, в частности таких футболистов, как Бруну Фернандеш. Однако эксперт отметил, что привычка Криштиану Роналду всегда ставить себя на первое место может нанести ущерб командному единству. Особенно если в важных матчах тренер решит оставить его в запасе, это вполне может перерасти в серьезный конфликт.

Сборная Португалии завершила групповой этап с пятью очками, выйдя в плей-офф со второго места после Колумбии. Хотя Криштиану Роналду оформил дубль в матче против сборной Узбекистана, который завершился со счетом 5:0, его общая игра и отношение к партнерам вызывают сомнения у специалистов. По словам Барнса, успехи Лионеля Месси оказывают дополнительное давление на психику Роналду, еще больше усиливая его требовательность.

Месси — объединяющая сила Аргентины

Сборная Аргентины сумела набрать максимальные 9 очков в групповом этапе. Капитан команды Лионель Месси забил шесть голов в трех матчах, доказав, что находится в отличной спортивной форме. Барнс отметил, что скромность Месси и его уважение к партнерам превратили Аргентину в единый кулак.

«Лионель Месси может не много бегать по полю, но партнеры воспринимают это правильно. Потому что они любят Месси и готовы отдать всего себя ради него. В Португалии же ситуация иная: если Роналду не может принять мяч или игра не ладится, он открыто демонстрирует свое недовольство, что негативно сказывается на настроении других футболистов», — говорит бывший английский футболист.

В заключение стоит сказать, что на решающих стадиях чемпионата мира командная сплоченность может оказаться важнее индивидуального мастерства. По прогнозам Барнса, спокойствие Месси может дать преимущество Аргентине, в то время как амбиции Роналду могут создать неожиданные проблемы для Португалии.