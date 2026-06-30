Компания Anthropic представила модель Claude Соннет 5: AI агенты стали доступнее

·87·Технологии
Компания Anthropic представила модель Claude Соннет 5: AI агенты стали доступнее

Одна из ведущих лабораторий в области искусственного интеллекта, Anthropic, официально анонсировала свою новую модель Claude Соннет 5. Несмотря на то, что эта модель является решением среднего сегмента, она впечатляет своими агентскими способностями и уровнем автономного выполнения сложных задач. Теперь пользователи смогут пользоваться функциями, которые ранее были доступны только в самых дорогих и крупных моделях, по значительно более доступным ценам. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Представители Anthropic подчеркивают, что Claude Соннет 5 работает не только с текстом, но и обладает потенциалом для планирования, использования таких инструментов, как браузер и терминалы, а также выполнения сложных поручений без вмешательства человека. Подобные «агентские» функции становятся новым стандартом на современном рынке искусственного интеллекта. В этом направлении конкуренцию составили OpenAI со своей моделью GPT-5.6 Sol и Google с Gemini 3.5 Флаш.

Баланс высокой эффективности и экономичности

Основное преимущество модели Claude Соннет 5 заключается в соотношении её цены и производительности. Согласно данным Anthropic, новая модель демонстрирует результаты, близкие к уровню её самого мощного и дорогого предшественника — Опус 4.8. Например, в тестах по написанию программного кода Соннет 5 показала результат 63,2%, в то время как показатель топовой Опус 4.8 составил 69,2%.

Стоит отметить, что в некоторых бенчмарках по работе со знаниями Соннет 5 даже удалось превзойти модель Опус 4.8. Это позволяет разработчикам и представителям бизнеса значительно снизить затраты на использование высококачественных АИ-сервисов. Компания предлагает пользователям различные модели, чтобы они могли поддерживать баланс цены и качества в зависимости от своих потребностей.

Что касается цен, то до 31 августа стоимость одного миллиона входящих токенов (инпут) для Claude Соннет 5 установлена на уровне 2 долларов, а исходящих (утпут) — 10 долларов. С сентября цена входящих токенов вырастет до 3 долларов. Тем не менее, эти показатели ниже, чем у многих профессиональных моделей компаний OpenAI и Google.

Способность к принятию самостоятельных решений

Еще одной особенностью новой модели является функция самопроверки. По словам специалистов, участвовавших в тестировании, Claude Соннет 5 при выполнении сложных задач не останавливается, как предыдущие версии, а самостоятельно пересматривает результат и исправляет ошибки.

Для разработчиков и любителей технологий в Узбекистане эта новость может способствовать еще большему распространению АИ-инструментов. Особенно для стартапов и проектов малого бизнеса использование доступных, но мощных AI агентов станет важным фактором повышения производительности труда. С сегодняшнего дня Claude Соннет 5 предоставляется в качестве основной модели для всех пользователей бесплатных и Про-тарифов.

AnthropicClaude Sonnet 5Искусственный ИнтеллектТехнологииAI Агент
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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