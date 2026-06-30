Ансу Фати покинул «Барселону» и остался в «Монако»

·34·Спорт
Ансу Фати покинул «Барселону» и остался в «Монако»

Клуб «Барселона» официально сообщил о переходе 23-летнего вингера Ансу Фати в «Монако» на полноценной основе. Французская команда активировала пункт о выкупе, предусмотренный в договоре аренды футболиста.

Таким образом, карьера Фати, считавшегося одним из самых талантливых воспитанников академии каталонского клуба, в «Барселоне» официально завершена.

«Монако» заключил с Фати долгосрочный контракт

Французский клуб подтвердил, что подписал с Ансу Фати контракт, действующий до июня 2030 года. Ожидается, что футболист проведет в новой команде еще четыре сезона.

Фати перешел из «Барселоны» в «Монако» на правах аренды летом 2025 года. Результаты, показанные им в течение сезона, побудили французский клуб полностью выкупить его трансферные права.

Испанский вингер вновь проявил себя во Франции

В прошлом сезоне Ансу Фати провел за «Монако» 25 матчей в рамках Лиги 1, забив 11 голов. Он выделился скоростью в атаке, действиями в штрафной площади и эффективной реализацией моментов.

Успешные выступления футболиста во Франции показали, что после последних лет, наполненных травмами и нестабильностью, он приближается к возвращению на прежний уровень.

В «Барселоне» он начинал с большими надеждами

Ансу Фати является воспитанником знаменитой академии «Барселоны» Ла Масия. Он дебютировал в основной команде в очень молодом возрасте, обновив ряд возрастных рекордов в истории клуба.

В свое время ему даже передали 10-й номер, оставшийся после Лионеля Месси. Это решение продемонстрировало, какое огромное доверие клуб оказывал молодому нападающему.

Однако череда травм, длительные процессы восстановления и конкуренция в основном составе помешали Фати стабильно выступать за «Барселону».

В «Монако» начинается новый этап

Первый сезон во французском чемпионате стал для Фати возможностью перезагрузить свою карьеру. Теперь он будет участвовать в планах команды не как арендованный игрок, а как полноправный член «Монако».

Руководство клуба также верит, что 23-летний футболист еще не раскрыл свой потенциал полностью. Долгосрочный контракт даст ему достаточно времени для работы без лишнего давления и достижения стабильности.

Ансу Фати, вышедший из «Барселоны» с большими надеждами, теперь постарается восстановить свое имя во Франции. Следующий сезон в «Монако» покажет, сможет ли футболист окончательно вернуться на высокий уровень.

Ансу ФатиБарселонаМонакоЛионель Месси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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