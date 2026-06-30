Первая атомная электростанция Турции: стали известны сроки запуска проекта Аккую

·26·Технологии
Первая атомная электростанция Турции: стали известны сроки запуска проекта Аккую

Процесс запуска первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) Аккую — крупнейшего проекта Турции на пути к энергетической независимости — вступил в решающую фазу. Ожидается, что этот гигантский объект, строящийся госкорпорацией «Росатом», выйдет на полную мощность в 2026 году. Об этом сообщил председатель совета директоров Аккую Нуклеар АО Антон Дедусенко на специализированном форуме НППЭС в Стамбуле. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

В рамках проекта строительные работы на первом энергоблоке практически завершены. В настоящее время специалисты загружают в реактор имитационные тепловыделяющие сборки, что является важной частью технологического процесса. По данным издания Иксбт.ком, сейчас в реакторе проводятся холодные гидравлические испытания. Эти тесты считаются обязательным этапом для подтверждения готовности энергоблока к эксплуатации.

Технологические процессы и дальнейшие планы

Глава «Росатома» Алексей Лихачев ранее заявлял, что запуск первого блока планировался на осень текущего года. Однако с учетом масштабных испытаний и мер безопасности основным годом ввода в эксплуатацию был определен 2026-й. По словам Антона Дедусенко, каждый этап, реализуемый на первом блоке, прокладывает путь к строительству и запуску остальных трех энергоблоков.

Правительство Турции стремится стабилизировать потребности страны в электроэнергии за счет перехода на атомную энергетику. Проект АЭС Аккую оснащен реакторами ВВЭР поколения 3+, основанными на российском дизайне, что считается одной из самых безопасных и современных технологий в мире. В рамках проекта предусмотрено строительство четырех энергоблоков.

Мощность проекта и региональное значение

Мощность каждого энергоблока составляет 1 200 МВ. Ожидается, что после полного запуска четырех блоков станция покроет почти 10% общего потребления электроэнергии в Турции. В настоящее время компания получила официальное разрешение на начало пусконаладочных работ и на втором энергоблоке.

Учитывая, что атомная энергетика является актуальной темой и для Узбекистана, опыт Турции внимательно изучается региональными экспертами. Проект Аккую — это стратегический объект, который может изменить энергетическую карту не только Турции, но и всего региона. Специалисты «Росатома» продолжают работы при соблюдении всех международных стандартов безопасности.

Подводя итог, 2026 год откроет новую страницу в истории Турции. АЭС Аккую — это не только технологическое достижение, но и крупный экологический проект, способствующий сокращению выбросов углекислого газа в борьбе с изменением климата. На строительной площадке круглосуточно трудятся тысячи инженеров и рабочих.

ТурцияRosatomAkkuyuАЭСЭнергетика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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