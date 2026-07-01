Эшли Коул неожиданно ушел с поста главного тренера «Чезены»

·1·Спорт
Эшли Коул неожиданно ушел с поста главного тренера «Чезены»

Бывший легендарный защитник сборной Англии, «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул покинул пост главного тренера итальянского клуба «Чезена». Это неожиданное решение было объявлено всего через три месяца после начала его дебютной карьеры в качестве главного тренера. За время работы в команде, представляющей Серию B, Коул успел провести всего восемь матчей. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

45-летний специалист возглавил команду в марте. До этого он накопил значительный опыт, работая в тренерских штабах «Дерби», «Эвертона», «Бирмингема», а также сборной Англии U21. Однако первый шаг в качестве самостоятельного тренера оказался не таким успешным, как он ожидал. По информации Goal.com, основной причиной расставания стало несовпадение стратегических взглядов тренера и руководства клуба.

Эшли Коул, оставив прощальное сообщение в своем Instagram, выразил благодарность футболистам и персоналу. В своем заявлении он отметил, что пытался сформировать новый стиль игры, но решил уйти из-за изменения плана развития клуба. «После обсуждений с That спортивным директором изменений в стратегии клуба я счел целесообразным продолжить свою деятельность в другом месте», — написал бывший футболист.

Результаты и проблемы с адаптацией

Карьера Коула в Италии не была впечатляющей и со статистической точки зрения. В восьми матчах под его руководством «Чезена» одержала лишь одну победу, трижды сыграла вничью и четыре раза потерпела поражение. Такие результаты обеспокоили не только руководство, но и болельщиков. Среди местных фанатов нашлось немало тех, кто скептически отнесся к назначению Коула.

Также сообщается, что атмосфера внутри команды не была идеальной. Появились слухи о том, что некоторые футболисты были недовольны новым режимом и стилем тренировок. Но главным образом для Эшли Коула большой проблемой стал языковой барьер. Несмотря на то, что он провел два сезона в «Роме», он испытывал трудности с объяснением тактических указаний италоязычному составу.

Итальянский футбол отличается сложными тактическими схемами и строгой дисциплиной. Молодому специалисту, такому как Эшли Коул, было непросто заявить о себе в такой среде, особенно в низшем дивизионе. Сочетание стратегических изменений и низких результатов сделало его отставку неизбежной. Ожидается, что теперь английский специалист продолжит свою карьеру в другом чемпионате или в качестве части тренерского штаба.

Эшли КоулЧезенаИтальянский ФутболТрансферыТренер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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