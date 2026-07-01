Элдор Шомуродов извинился перед болельщиками в Ташкенте (видео)

Группа футболистов национальной сборной Узбекистана вернулась в Ташкент после участия в чемпионате мира 2026 года. В столице их тепло встретили близкие, футбольные функционеры и многочисленные болельщики.

На церемонии встречи капитан сборной Элдор Шомуродов выступил перед собравшимися, отметив, что футболисты приложили все возможные усилия на мундиале. Также он извинился перед болельщиками за неудовлетворительные результаты.

Футболисты вернулись в Ташкент через Стамбул

Члены сборной прибыли на родину авиарейсом Стамбул — Ташкент.

В числе вернувшихся футболистов:

Абдувохид Нематов;

Авазбек Ульмасалиев;

Рустам Ашурматов;

Одил Хамробеков;

Азиз Ганиев;

Жасур Жалолиддинов;

Достон Хамдамов;

Азизбек Амонов;

Элдор Шомуродов.

На организованной после аэропорта церемонии встречи футболистов ждали члены их семей, болельщики и представители узбекского футбола.

Шомуродов обратился к болельщикам с трибуны

На видеозаписи видно, как Элдор Шомуродов выступает с трибуны на мероприятии, прошедшем на открытой площадке.

Капитан сборной оценил действия футболистов на чемпионате мира, заявив, что каждый член команды выложился на поле на все сто процентов.

«Могу сказать, что все футболисты отдали всего себя на чемпионате мира. Несмотря на плохие результаты, я считаю, что от этого выиграл узбекский футбол и весь Узбекистан», — сказал Шомуродов.

«Футбол объединил весь Узбекистан»

По словам Шомуродова, участие сборной в чемпионате мира смогло объединить миллионы людей в стране вокруг одной цели.

Капитан отметил, что, несмотря на то что результаты оказались не такими, как ожидалось, мундиаль стал огромным опытом и важным шагом для узбекского футбола.

«С помощью футбола мы смогли объединить столько людей. Я думаю, это само по себе заслуживает нашей гордости. Прошу у всех прощения за плохие результаты», — добавил футболист.

Болельщики тепло встретили футболистов

В церемонии встречи приняли участие футбольные фанаты разных возрастов. Одни снимали футболистов на телефоны, другие собрались на площадке, чтобы увидеть членов сборной вблизи.

Несмотря на то что результаты на мундиале вызвали различные споры в обществе, вернувшиеся на родину футболисты были встречены в теплой атмосфере.

После исторического мундиаля начинается новый этап

Участие сборной Узбекистана в чемпионате мира 2026 года занимает особое место в истории футбола страны. Хотя команда не достигла ожидаемых результатов, опыт, полученный на крупнейшем футбольном турнире мира, станет важным уроком для будущих соревнований.

Теперь футболистов ждет короткий отдых и процесс подготовки к новому сезону в своих клубах. Перед национальной сборной стоит задача проанализировать ошибки на мундиале и сформировать еще более сильный состав для следующих турниров.