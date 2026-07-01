«Манчестер Сити» подготовил 110 миллионов евро за Тонали

«Манчестер Сити» готовится совершить еще один громкий трансфер в летнее окно. По сообщению испанского издания Marca, «горожане» могут предложить более 110 миллионов евро за полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали.

Манчестерский клуб недавно достиг соглашения с «Ноттингем Форест» по трансферу Эллиота Андерсона за 116 миллионов фунтов. Теперь команда планирует усилить центр поля еще одним дорогостоящим футболистом.

Готовится предложение в 110 миллионов евро за Тонали

Согласно информации Marca, руководство «Манчестер Сити» определило Сандро Тонали в качестве следующей главной цели летней трансферной кампании.

Источник сообщил, что «горожане» готовы потратить более 110 миллионов евро на 26-летнего итальянского футболиста. Если трансфер состоится, Тонали станет одним из самых дорогих итальянских игроков в истории.

Однако на данный момент ни «Манчестер Сити», ни «Ньюкасл» не делали официальных заявлений о предложении или переговорах. По этой причине новость следует воспринимать не как завершенный трансфер, а как информацию, появившуюся накануне переговоров.

За Тонали борются и другие клубы

«Манчестер Сити» не единственный клуб, проявляющий интерес к итальянскому полузащитнику. Сообщалось, что «Тоттенхэм» ранее отправлял крупное предложение по Тонали, но «Ньюкасл» его отклонил.

По различным источникам, лондонский клуб предлагал около 80 миллионов фунтов. «Ньюкасл» же оценивает своего игрока более чем в 100 миллионов фунтов. В списке клубов, следящих за ситуацией, также упоминается «Арсенал».

Эта ситуация указывает на то, что между ведущими клубами Англии может начаться серьезная трансферная борьба за Тонали.

«Сити» радикально обновляет центр поля

«Манчестер Сити» договорился с «Ноттингем Форест» о трансфере Эллиота Андерсона за 116 миллионов фунтов. Ожидается, что эта сумма станет одной из крупнейших покупок в истории клуба.

Покупка Тонали вслед за Андерсоном будет означать, что «горожане» всерьез приступили к перестройке центральной зоны.

Итальянский футболист может играть как в роли опорного полузащитника, так и в качестве центрального игрока, инициирующего атаки. Его активность в единоборствах, качество передач и дисциплина в центре поля могут идеально подойти под игровой стиль «Сити».

Контракт Тонали действует до 2029 года

Сандро Тонали перешел из «Милана» в «Ньюкасл» летом 2023 года. Английский клуб официально не раскрывал сумму трансфера, но она оценивалась примерно в 55–60 миллионов фунтов.

Хотя первоначальный контракт футболиста был рассчитан до 2028 года, позже соглашение было продлено. Действующий контракт рассчитан до лета 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

Это дает «Ньюкаслу» сильную позицию в переговорах. Клуб не обязан продавать игрока и может рассмотреть трансфер только в случае поступления очень крупного предложения.

Трансфер еще официально не подтвержден

На данный момент соглашения между клубами по переходу Тонали в «Манчестер Сити» нет. Несмотря на то, что новость Marca разошлась по другим источникам, факт отправки официального предложения не подтвержден.

Кроме того, активная борьба «Тоттенхэма» за игрока и сумма, запрашиваемая «Ньюкаслом», могут осложнить процесс трансфера.

Если «Манчестер Сити» выйдет с предложением в 110 миллионов евро, ожидается, что Тонали окажется в центре одной из самых громких трансферных битв летнего окна.