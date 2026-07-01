Население Узбекистана превысило 39 миллионов: откуда взялась разница?

Предварительные результаты переписи населения и сельского хозяйства показали, что численность населения Узбекистана превысила 39 миллионов человек. Новый показатель оказался на 810 617 человек больше, чем по предыдущим текущим расчетам.

Национальный статистический комитет подчеркнул, что эта ситуация не означает искусственного завышения численности населения. Разница объясняется тем, что процесс переписи более полно охватил фактическое местонахождение и состав населения.

Численность населения достигла 39 047 321 человек

Согласно предварительным данным Национального статистического комитета, по состоянию на 15 января 2026 года численность постоянно проживающего населения Узбекистана составила 39 047 321 человек.

В текущих статистических расчетах по состоянию на 1 января 2026 года население страны указывалось как 38 236 704 человека. Разница между двумя цифрами составила 810 617 человек, или почти 2,1%.

При этом следует учитывать, что два показателя относятся к разным датам: предыдущая цифра — на 1 января, а результат переписи отражает ситуацию на 15 января.

Почему в предыдущих расчетах населения было меньше?

Текущая численность населения обычно рассчитывается на основе административных данных государственных органов по рождаемости, смертности, а также внутренней и внешней миграции.

Однако переезды людей из одного региона в другой, временное проживание по другому адресу или несвоевременное обновление регистрационных данных могут приводить к определенным расхождениям в расчетах.

В ходе переписи данные собирались напрямую от домохозяйств и самих жителей. Также отдельно изучались жилые помещения, квартиры и другие адресные объекты.

Благодаря этому перепись позволила выявить слои населения и адреса, которые не были полностью отражены в текущей статистике.

ОнеИД и геолокация расширили охват

Перепись 2026 года проводилась в два этапа. Сначала граждане заполняли онлайн-анкету через систему ОнеИД, затем сотрудники «махаллинских семерок» посещали домохозяйства с планшетами.

По официальным данным, 82,3% населения зарегистрировались в онлайн-формате. Остальные граждане были охвачены в процессе поквартирного обхода.

В ходе мероприятия были сформированы данные геолокации более чем 8,2 миллиона объектов. Согласно послепереписному контролю, прямой охват составил 97,3% от общего населения.

Комитет отметил, что 2,7% населения по разным причинам не приняли непосредственного участия в процессе. Данный показатель оценивается как соответствующий международным стандартам.

Учтены и иностранные граждане

В переписи были охвачены не только граждане Узбекистана, но и иностранцы, проживающие на территории страны более одного года.

Согласно предварительным результатам, зарегистрировано 56,9 тысячи иностранных граждан, долгосрочно проживающих в Узбекистане. Основную часть из них составили граждане Индии, России и Казахстана.

Учет этой категории населения также способствовал более точному определению количества людей, фактически проживающих в стране.

Подобная разница встречается и в других странах

Национальный статистический комитет сообщил, что расхождение результатов переписи с текущими расчетами является естественным явлением в международной практике.

Согласно данным Комитета, разница между текущей численностью населения и результатами переписи составила:

в Канаде — +3,15%;

в Казахстане — +1,6%;

в России — +1,12%;

в Беларуси — −0,7%;

в Австралии — −0,2%.

Было отмечено, что зафиксированное в Узбекистане отклонение в +2,1% также находится в пределах показателей, встречающихся в международной практике.

В некоторых странах результаты переписи могут быть выше предыдущих расчетов, в других — ниже. Это зависит от качества административных данных, миграционных потоков и методов проведения переписи.

Что изменят новые цифры?

Результаты переписи населения не ограничиваются простым обновлением общей цифры. Они предоставляют обширные данные по возрасту, полу, национальному составу, территориальному распределению, условиям жизни и занятости населения.

Новые показатели в будущем будут иметь важное значение для:

строительства школ и детских садов;

планирования больниц и медицинских услуг;

развития транспортной и коммунальной инфраструктуры;

определения количества рабочих мест и программ социальной защиты;

распределения бюджетных средств по регионам.

Во многих странах результаты переписи принимаются в качестве основной опорной точки для расчета численности населения в последующие годы. В Узбекистане ожидается, что предварительные результаты помогут более точно сформировать будущие демографические и социально-экономические планы.

Таким образом, разница в более чем 810 тысяч человек указывает не на внезапный рост населения, а на то, что данные о фактически проживающих в стране людях стали более полными и точными.