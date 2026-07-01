Бехруз Каримов о предложениях из Европы и мечте о «Реале»

Сборная Узбекистана вернулась на родину, завершив участие в чемпионате мира 2026 года. На церемонии встречи футболистов молодой защитник национальной команды Бехруз Каримов рассказал представителям СМИ об уроках, извлеченных из мундиаля, и своих планах на будущее.

По словам Каримова, турнир помог узбекистанским футболистам оценить свои реальные возможности на международном уровне. Также он сообщил об интересе со стороны клубов из топ-чемпионатов Европы и других лиг.

«Мы узнали свой уровень»

Бехруз Каримов подчеркнул, что чемпионат мира стал очень важным опытом для сборной Узбекистана.

«Чемпионат мира стал для нас значимым турниром. Мы узнали свой уровень. В следующих турнирах постараемся выступить еще лучше и занять достойные места», — отметил футболист.

По мнению молодого защитника, матчи на мундиале показали команде, какие аспекты необходимо улучшить в игре против сильных соперников.

Выразил благодарность болельщикам и Президенту

Каримов поблагодарил всех болельщиков, которые поддерживали национальную команду на протяжении чемпионата мира.

«Мы благодарим наших болельщиков, которые поверили в нас, и нашего Президента», — сказал член сборной.

Узбекистан впервые в своей истории принял участие в финальной стадии чемпионата мира. Несмотря на то, что результаты оказались не такими, как ожидалось, мундиаль стал для футболистов огромным опытом и возможностью проявить себя на мировой арене.

Интерес из топ-5 чемпионатов

По словам Бехруза Каримова, в настоящее время к его услугам проявляют интерес клубы из топ-5 чемпионатов Европы и других лиг.

«Пока есть интерес из топ-5 чемпионатов и других лиг. Мы изучим их и придем к решению», — сказал Каримов.

Ранее распространялись сообщения о том, что молодого футболиста наблюдают клубы английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1. Однако из-за конкуренции на трансферном рынке названия клубов не разглашались.

На данный момент информации об официальных предложениях или окончательных договоренностях нет. Поэтому следующий клуб футболиста станет известен после изучения всех доступных вариантов.

Самая большая мечта — играть за «Реал»

Каримов не скрыл, что в будущем мечтает выступать в составе мадридского «Реала». Однако он отметил, что прекрасно понимает необходимость постепенного достижения такого уровня.

«Моя мечта — играть за „Реал“. Но туда нельзя попасть напрямую прямо сейчас. Я хочу достичь этой цели, сначала поиграв в других лигах», — сказал футболист.

Эти слова молодого защитника свидетельствуют о том, что наряду с амбициозными целями он готов к поэтапному развитию своей карьеры.

Мундиаль открыл перед Каримовым большие двери

Бехруз Каримов привлек внимание международных специалистов и клубов своими действиями на чемпионате мира. В частности, были положительно оценены его хладнокровие в защите, физические данные и мастерство владения мячом.

Теперь футболисту и его представителям предстоит проанализировать поступающие варианты и выбрать наиболее подходящий путь для регулярной игровой практики и развития.

«Реал» пока может оставаться мечтой. Но для Бехруза Каримова, проявившего себя на чемпионате мира, первые двери в европейский футбол уже начали открываться.