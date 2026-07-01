Google закрывает популярный сервис Тенор: Telegram и Discord могут остаться без ГИФ

·36·Технологии
Google закрывает популярный сервис Тенор: Telegram и Discord могут остаться без ГИФ

Тенор, считающийся крупнейшей платформой ГИФ-анимаций в мире, объявил о закрытии своей публичной системы API. Сервис, принадлежащий компании Google, полностью прекратит обмен данными для сторонних приложений и ботов с 30 июня 2026 года. Это решение ограничит возможность поиска и отправки привычных ГИФ-изображений в мессенджерах и социальных сетях для миллионов пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, процесс регистрации новых АПИ-ключей и интеграции с Тенор уже прекращен с 13 января 2026 года. После установленного срока любой запрос, отправленный в систему Тенор API, будет завершаться ошибкой. Это серьезно повлияет на работу всех сторонних сервисов, использующих данную платформу.

Неожиданный удар по крупным платформам

В результате этих изменений такие глобальные платформы, как Discord, Telegram и Кс (бывший Twitter), лишатся возможности использовать библиотеку Тенор. В частности, официальный бот @гиф, который очень популярен среди пользователей Telegram и работает на базе Тенор API, также прекратит свою деятельность. Это может создать неудобства при быстром поиске анимаций внутри мессенджера и для пользователей из Узбекистана в том числе.

Одновременно с отключением системы API будут аннулированы все действующие соглашения по показу рекламы через Тенор. Сторонние сервисы лишатся не только богатой базы анимаций, но и рекламных доходов, поступавших через их интеграции. Это расценивается как стратегический шаг Google по возврату своих ресурсов с внешнего рынка.

Почему Google принял такое решение?

Компания объяснила закрытие публичного API желанием направить возможности Тенор исключительно на свои собственные продукты. По мнению руководства Google, поддержка сторонних разработчиков с точки зрения бизнеса более не имеет смысла. Теперь все внимание будет сосредоточено на более глубокой интеграции сервиса Тенор в экосистему Google.

После вступления ограничений в силу доступ к библиотеке ГИФ-изображений Тенор сохранится только в следующих продуктах Google:

  • виртуальная клавиатура Гбоард;
  • официальный веб-сайт Тенор.ком;
  • мобильные приложения ГИФ Кейбоард;
  • сервисы Google Чат и Google Мессагес.
В данной ситуации ожидается, что такие платформы, как Telegram и Discord, предложат своим пользователям альтернативные решения. Возможно, они укрепят сотрудничество с другими крупными ГИФ-сервисами, такими как Гифй, или будут вынуждены развивать собственные независимые базы анимаций. В любом случае, к лету 2026 года культура общения в мессенджерах определенно претерпит значительные изменения.

GoogleTenorTelegramDiscordТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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