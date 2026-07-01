Google закрывает популярный сервис Тенор: Telegram и Discord могут остаться без ГИФ
Тенор, считающийся крупнейшей платформой ГИФ-анимаций в мире, объявил о закрытии своей публичной системы API. Сервис, принадлежащий компании Google, полностью прекратит обмен данными для сторонних приложений и ботов с 30 июня 2026 года. Это решение ограничит возможность поиска и отправки привычных ГИФ-изображений в мессенджерах и социальных сетях для миллионов пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком.
По данным иксбт.ком, процесс регистрации новых АПИ-ключей и интеграции с Тенор уже прекращен с 13 января 2026 года. После установленного срока любой запрос, отправленный в систему Тенор API, будет завершаться ошибкой. Это серьезно повлияет на работу всех сторонних сервисов, использующих данную платформу.
Неожиданный удар по крупным платформамВ результате этих изменений такие глобальные платформы, как Discord, Telegram и Кс (бывший Twitter), лишатся возможности использовать библиотеку Тенор. В частности, официальный бот @гиф, который очень популярен среди пользователей Telegram и работает на базе Тенор API, также прекратит свою деятельность. Это может создать неудобства при быстром поиске анимаций внутри мессенджера и для пользователей из Узбекистана в том числе.
Одновременно с отключением системы API будут аннулированы все действующие соглашения по показу рекламы через Тенор. Сторонние сервисы лишатся не только богатой базы анимаций, но и рекламных доходов, поступавших через их интеграции. Это расценивается как стратегический шаг Google по возврату своих ресурсов с внешнего рынка.
Почему Google принял такое решение?Компания объяснила закрытие публичного API желанием направить возможности Тенор исключительно на свои собственные продукты. По мнению руководства Google, поддержка сторонних разработчиков с точки зрения бизнеса более не имеет смысла. Теперь все внимание будет сосредоточено на более глубокой интеграции сервиса Тенор в экосистему Google.
После вступления ограничений в силу доступ к библиотеке ГИФ-изображений Тенор сохранится только в следующих продуктах Google:
- виртуальная клавиатура Гбоард;
- официальный веб-сайт Тенор.ком;
- мобильные приложения ГИФ Кейбоард;
- сервисы Google Чат и Google Мессагес.
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