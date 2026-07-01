Ливерпуль усилил линию защиты: официально объявлен трансфер Жереми Жакке

·1·Спорт
Ливерпуль усилил линию защиты: официально объявлен трансфер Жереми Жакке

Английский клуб «Ливерпуль» завершил одну из самых громких сделок летнего трансферного окна. Мерсисайдцы официально объявили о трансфере защитника французского клуба «Ренн» Жереми Жакке. Этот переход оценивается не только как омоложение состава, но и как стратегический шаг по укреплению оборонительного редута гиганта английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Goal.com в своем материале.

По данным издания Goal.com, общая стоимость трансфера составляет 60 миллионов фунтов стерлингов (примерно 80 миллионов долларов). «Ливерпуль» выплатит 55 миллионов фунтов сразу, а остальные 5 миллионов будут выплачены в виде бонусов в зависимости от показателей футболиста. 20-летний талант подписал с «Энфилдом» пятилетний контракт, который также предусматривает пункт о продлении срока еще на один год.

В борьбе за Жереми Жакке «Ливерпуль» сумел обойти ряд европейских грандов, включая такие клубы, как «Бавария» и «Челси». Сам футболист в качестве причины выбора мерсисайдцев назвал четкий проект клуба и возможности для личностного развития. По его словам, слишком высокая конкуренция и большое количество игроков в составе «Челси» также повлияли на его решение.

Возможность поучиться у Вирджила ван Дейка

Молодой защитник назвал переход в «Ливерпуль» «большой мечтой». Он особенно высоко ценит возможность играть вместе с капитаном команды Вирджилом ван Дейком. «Хотя Вирджил ван Дейк приближается к завершению карьеры, тренировки с ним станут для меня колоссальным опытом. Он может многому меня научить. Нет ничего лучше, чем работать с мастерами такого уровня», — отметил Жакке в интервью на официальном сайте клуба.

Стоит отметить, что предварительное соглашение по этому трансферу было достигнуто еще в январе. Однако официальный процесс немного затянулся из-за серьезной травмы плеча игрока молодежной сборной Франции. В настоящее время футболист полностью завершил процесс реабилитации и готов присоединиться к предсезонной подготовке.

Под руководством нового главного тренера Андони Ираолы Жереми Жакке будет конкурировать за место в основном составе с Джо Гомесом и еще одним молодым талантом Джованни Леони. Данное приобретение «Ливерпуля» направлено на решение проблем в линии защиты и обеспечение долгосрочной стабильности. Этот трансфер интересен и узбекистанским болельщикам, так как стиль игры «Ливерпуля» и становление новых молодых звезд всегда находятся в центре внимания.

ЛиверпульТрансферЖереми ЖаккеПремьер-лигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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