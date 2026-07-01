«Милан» обновляет трансферный рекорд: Рубен Аморим привел в команду нового нападающего

·43·Спорт
«Милан» обновляет трансферный рекорд: Рубен Аморим привел в команду нового нападающего

Итальянский клуб «Милан» под руководством нового главного тренера Рубена Аморима совершил первый крупный трансфер. Команда официально объявила о подписании контракта с нападающим «Пари Сен-Жермен» и игроком сборной Португалии Гонсало Рамошем. Эта сделка стала самой дорогой покупкой в истории клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По данным Goal.com, «Милан» потратил на 25-летнего форварда примерно 70 миллионов евро (60 миллионов фунтов). Рамош подписал долгосрочный контракт с клубом, рассчитанный до 2031 года. Этот шаг свидетельствует о серьезных намерениях руководства «Милана» восстановить команду и вернуть ее на вершины после неудач прошлого сезона.

Этим трансфером «россонери» обновляют свой предыдущий рекорд. До этого самой дорогой покупкой клуба был Рафаэл Леао, приобретенный в 2019 году из «Лилля» за 42 миллиона фунтов. Теперь Гонсало Рамош стал самым дорогим футболистом в истории «Милана».

Опыт и достижения нового нападающего

Гонсало Рамош хорошо известен мировой футбольной общественности благодаря хет-трику в ворота Швейцарии на Чемпионате мира 2022 года. Воспитанник академий «Олханенсе» и «Бенфики», форвард также эффективно выступал в Париже. За «Пари Сен-Жермен» он провел 131 матч, в которых забил 45 голов.

За время карьеры во Франции Рамош трижды становился чемпионом Лиги 1 и дважды выигрывал Кубок Лиги чемпионов, доказав наличие менталитета победителя. Ожидается, что теперь он применит этот опыт в сражениях Серии А.

Рубен Аморим подписал с «Миланом» двухлетний контракт в прошлом месяце. Значительная сумма, выделенная руководством на Рамоша, показывает, что владельцы клуба полностью доверяют бывшему наставнику «Манчестер Юнайтед» Амориму и готовы обеспечить его ресурсами. Для семикратных чемпионов Европы Рамош должен стать главной силой в атаке.

Ожидается, что португальский нападающий, сочетающий в себе физическую мощь и техническое мастерство, возглавит линию нападения «Милана». Основная цель команды — вернуть лидирующие позиции в Серии А и снова заявить о себе в самых престижных турнирах Европы.

МиланРубен АморимГонсало РамошТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
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