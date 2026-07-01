Златан Ибрагимович назвал лучшую сборную на ЧМ-2026

Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович высоко оценил выступление сборной Мексики на ЧМ-2026.

По мнению бывшего нападающего, мексиканцы продемонстрировали самый содержательный и сильный футбол среди всех участников турнира на данный момент.

«Мексика показала лучшую игру»

Ибрагимович особо отметил действия Мексики в атаке и обороне.

«Они играют с высокой интенсивностью как в атаке, так и в защите. Мексика показала лучшую игру на турнире к этому моменту», — сказал он.

Златан подчеркнул, что мексиканские футболисты взяли инициативу в свои руки с первых минут встречи.

Победа была обеспечена еще в первом тайме

Футболисты Мексики дважды нашли путь к воротам соперника, полностью установив контроль над игрой.

По мнению Ибрагимовича, во втором тайме команда немного снизила темп, сумев сохранить необходимый результат.

«С первых минут они показали, кто является хозяином в игре, забив два гола. Во втором тайме им следовало немного сбавить темп, и они одержали победу», — приводит его слова Fox Sports.

Мексика выбила Эквадор из турнира

Мексика обыграла Эквадор в 1/16 финала и обеспечила себе выход в четвертьфинал.

Следующим соперником команды станет победитель матча между Англией и ДР Конго.

Информация Детали Команда Мексика Соперник в 1/16 финала Эквадор Результат Победа Мексики Следующий соперник Англия или ДР Конго

Является ли Мексика претендентом на чемпионство?

Высокая интенсивность игры Мексики и поддержка в качестве страны-хозяйки турнира делают команду опасным соперником.

Высокая оценка Ибрагимовича лишь укрепила мнение о том, что мексиканцы могут добиться серьезного результата на ЧМ-2026.

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