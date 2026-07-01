Златан Ибрагимович назвал лучшую сборную на ЧМ-2026
Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович высоко оценил выступление сборной Мексики на ЧМ-2026.
По мнению бывшего нападающего, мексиканцы продемонстрировали самый содержательный и сильный футбол среди всех участников турнира на данный момент.
«Мексика показала лучшую игру»
Ибрагимович особо отметил действия Мексики в атаке и обороне.
«Они играют с высокой интенсивностью как в атаке, так и в защите. Мексика показала лучшую игру на турнире к этому моменту», — сказал он.
Златан подчеркнул, что мексиканские футболисты взяли инициативу в свои руки с первых минут встречи.
Победа была обеспечена еще в первом тайме
Футболисты Мексики дважды нашли путь к воротам соперника, полностью установив контроль над игрой.
По мнению Ибрагимовича, во втором тайме команда немного снизила темп, сумев сохранить необходимый результат.
«С первых минут они показали, кто является хозяином в игре, забив два гола. Во втором тайме им следовало немного сбавить темп, и они одержали победу», — приводит его слова Fox Sports.
Мексика выбила Эквадор из турнира
Мексика обыграла Эквадор в 1/16 финала и обеспечила себе выход в четвертьфинал.
Следующим соперником команды станет победитель матча между Англией и ДР Конго.
Информация
Детали
Команда
Мексика
Соперник в 1/16 финала
Эквадор
Результат
Победа Мексики
Следующий соперник
Англия или ДР Конго
Является ли Мексика претендентом на чемпионство?
Высокая интенсивность игры Мексики и поддержка в качестве страны-хозяйки турнира делают команду опасным соперником.
Высокая оценка Ибрагимовича лишь укрепила мнение о том, что мексиканцы могут добиться серьезного результата на ЧМ-2026.
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