Англия — ДР Конго: стали известны стартовые составы

·136·Спорт
Англия — ДР Конго: стали известны стартовые составы

Приближается начало решающего матча 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и ДР Конго.

Объявлены стартовые составы обеих команд на встречу, которая начнется в 21:00 по ташкентскому времени.

Лидеры Англии на поле

В стартовый состав сборной Англии вошли такие известные футболисты, как Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Деклан Райс и Маркус Рашфорд.

В атаке команда делает ставку на трио Рашфорд, Мадуэке и Кейн.

Стартовый состав Англии

Вратарь: Пикфорд.

Защитники: Спенс, Гехи, Конса, О'Райли.

Полузащитники: Райс, Андерсон, Беллингем.

Нападающие: Рашфорд, Мадуэке, Кейн.

ДР Конго также выбрала сильный состав

В составе ДР Конго на поле выйдут хорошо знакомые болельщикам английского футбола Аарон Ван-Биссака и Аксель Туанзебе.

В атаке основные надежды возлагаются на Йоана Висса.

Стартовый состав ДР Конго

Вратарь: Мпаси-Нзо.

Защитники: Ван-Биссака, Туанзебе, Мбемба, Масуаку.

Полузащитники: Мукау, Мбуку, Мутуссами, Садики.

Нападающие: Сипенга, Висса.

Детали матча

Информация

Деталь

Турнир

ЧМ-2026

Стадия

1/16 финала

Матч

Англия — ДР Конго

Время начала

21:00

Часовой пояс

Ташкентское время

Англия считается фаворитом встречи, однако физическая мощь и быстрые контратаки ДР Конго могут создать серьезные проблемы для соперника.

Как вы думаете, какая команда выйдет в следующий этап? Оставляйте свое мнение в комментариях.

ФутболЧМ-2026АнглияДР КонгоСтартовые Составы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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