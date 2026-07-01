Англия — ДР Конго: стали известны стартовые составы
Приближается начало решающего матча 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и ДР Конго.
Объявлены стартовые составы обеих команд на встречу, которая начнется в 21:00 по ташкентскому времени.
Лидеры Англии на поле
В стартовый состав сборной Англии вошли такие известные футболисты, как Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Деклан Райс и Маркус Рашфорд.
В атаке команда делает ставку на трио Рашфорд, Мадуэке и Кейн.
Стартовый состав Англии
Вратарь: Пикфорд.
Защитники: Спенс, Гехи, Конса, О'Райли.
Полузащитники: Райс, Андерсон, Беллингем.
Нападающие: Рашфорд, Мадуэке, Кейн.
ДР Конго также выбрала сильный состав
В составе ДР Конго на поле выйдут хорошо знакомые болельщикам английского футбола Аарон Ван-Биссака и Аксель Туанзебе.
В атаке основные надежды возлагаются на Йоана Висса.
Стартовый состав ДР Конго
Вратарь: Мпаси-Нзо.
Защитники: Ван-Биссака, Туанзебе, Мбемба, Масуаку.
Полузащитники: Мукау, Мбуку, Мутуссами, Садики.
Нападающие: Сипенга, Висса.
Детали матча
Информация
Деталь
Турнир
ЧМ-2026
Стадия
1/16 финала
Матч
Англия — ДР Конго
Время начала
21:00
Часовой пояс
Ташкентское время
Англия считается фаворитом встречи, однако физическая мощь и быстрые контратаки ДР Конго могут создать серьезные проблемы для соперника.
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