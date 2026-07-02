ЧМ-2026: определены пять пар 1/8 финала

Решающие матчи чемпионата мира 2026 года становятся всё более напряженными. После победы сборной США над Боснией и Герцеговиной стала известна еще одна пара стадии 1/8 финала.

На данный момент определены пять из восьми противостояний в 1/8 финала.

США уверенно обыграли Боснию

В рамках 1/16 финала ЧМ-2026 сборная США вышла на поле против Боснии и Герцеговины.

Американцы одержали победу со счетом 2:0 и обеспечили себе путевку в следующий раунд.

Следующий соперник США — Бельгия

В 1/8 финала один из хозяев турнира, сборная США, с भिтся в поединке со сборной Бельгии.

Ожидается, что это противостояние станет одним из самых интересных на данном этапе благодаря атакующему стилю игры и звездным составам обеих команд.

Определены пять пар

На данный момент известно, что за выход в четвертьфинал сразятся следующие команды:

Франция — Парагвай;

Канада — Марокко;

США — Бельгия;

Мексика — Англия;

Норвегия — Бразилия.

Оставшиеся три пары определятся после следующих матчей стадии 1/16 финала.

Болельщиков ждут мощные столкновения

В 1/8 финала состоится ряд захватывающих противостояний.

Англия встретится с хозяином турнира Мексикой, а Бразилия пройдет проверку в матче с Норвегией. Марокко же в следующем раунде выйдет на поле против Канады.

Франция поспорит за выход в четвертьфинал с Парагваем.

Когда пройдут матчи 1/8 финала?

Матчи стадии 1/8 финала ЧМ-2026 пройдут с 4 по 7 июля.

Стадия Дата 1/8 финала 4–7 июля Финал 19 июля

Новый чемпион мира определится в решающем матче, который состоится 19 июля.

Пока пары продолжают формироваться, самая интересная часть ЧМ-2026 только начинается.