ЧМ-2026: определены пять пар 1/8 финала
Решающие матчи чемпионата мира 2026 года становятся всё более напряженными. После победы сборной США над Боснией и Герцеговиной стала известна еще одна пара стадии 1/8 финала.
На данный момент определены пять из восьми противостояний в 1/8 финала.
США уверенно обыграли Боснию
В рамках 1/16 финала ЧМ-2026 сборная США вышла на поле против Боснии и Герцеговины.
Американцы одержали победу со счетом 2:0 и обеспечили себе путевку в следующий раунд.
Следующий соперник США — Бельгия
В 1/8 финала один из хозяев турнира, сборная США, с भिтся в поединке со сборной Бельгии.
Ожидается, что это противостояние станет одним из самых интересных на данном этапе благодаря атакующему стилю игры и звездным составам обеих команд.
Определены пять пар
На данный момент известно, что за выход в четвертьфинал сразятся следующие команды:
Франция — Парагвай;
Канада — Марокко;
США — Бельгия;
Мексика — Англия;
Норвегия — Бразилия.
Оставшиеся три пары определятся после следующих матчей стадии 1/16 финала.
Болельщиков ждут мощные столкновения
В 1/8 финала состоится ряд захватывающих противостояний.
Англия встретится с хозяином турнира Мексикой, а Бразилия пройдет проверку в матче с Норвегией. Марокко же в следующем раунде выйдет на поле против Канады.
Франция поспорит за выход в четвертьфинал с Парагваем.
Когда пройдут матчи 1/8 финала?
Матчи стадии 1/8 финала ЧМ-2026 пройдут с 4 по 7 июля.
Стадия
Дата
1/8 финала
4–7 июля
Финал
19 июля
Новый чемпион мира определится в решающем матче, который состоится 19 июля.
Пока пары продолжают формироваться, самая интересная часть ЧМ-2026 только начинается.
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