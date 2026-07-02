Пап Гейе выдвинул жесткое условие сборной Сенегала

·0·Спорт
Пап Гейе выдвинул жесткое условие сборной Сенегала

27-летний полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе сделал резкое заявление о своем будущем после тяжелого поражения на ЧМ-2026.

Футболист открыто заявил, что не вернется в национальную команду, если действующий тренерский штаб останется на своих постах.

«Я не вернусь в сборную»

Пап Гейе не скрывал своего недовольства тренерским штабом после завершения участия Сенегала в чемпионате мира.

«Пока этот тренерский штаб остается, я не вернусь в национальную команду», — сказал футболист.

Его слова могут усилить дискуссии о серьезных внутренних проблемах в сенегальском футболе.

Сенегал упустил уверенную победу

Сборная Сенегала под руководством Папа Тиава вышла на поле против Бельгии в 1/16 финала ЧМ-2026.

Представители Африки вели со счетом 2:0 до 86-й минуты встречи. Однако команда не смогла удержать преимущество.

Бельгийцы сравняли счет, переведя матч в дополнительное время.

Решающий гол был забит на 120+5-й минуте

Самый тяжелый момент для Сенегала наступил на последних секундах дополнительного времени.

На 120+5-й минуте Бельгия забила решающий гол с пенальти, выбив Сенегал из турнира.

Таким образом, Сенегал, имевший преимущество 2:0, лишился путевки в 1/8 финала.

Как давно Пап Тиав руководит командой?

45-летний Пап Тиав работает главным тренером сборной Сенегала с марта 2025 года.

Под его руководством сенегальцы дошли до финала Кубка африканских наций 2026 года.

Однако после тяжелого поражения на чемпионате мира ожидается усиление критики в адрес тренерского штаба.

Начнется ли конфликт в сборной Сенегала?

Заявление Папа Гейе поставило перед руководством национальной команды серьезные вопросы.

Теперь федерации футбола Сенегала придется либо урегулировать ситуацию между футболистом и тренерским штабом, либо принять важные кадровые решения.

Досадное поражение на чемпионате мира закончилось для Сенегала не только вылетом из турнира, но и внутренним напряжением в команде.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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